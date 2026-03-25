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Francisco Hernández JOSÉ UTRERA

Consternación en Baza por el fallecimiento de Paco Hernández

Paco «el de la autoescuela» enseñó siempre el código de circulación con gran profesionalidad a varias generaciones de conductores

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 25 de marzo 2026, 16:13

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La ciudad de Baza muestra su consternación ante el fallecimiento de Francisco Hernández Sánchez, conocido por todos como Paco «el de la autoescuela». Durante décadas ... fue profesor de autoescuela, enseñando el código de circulación con gran profesionalidad. Bastaba con escuchar sus explicaciones para aprender con rapidez, sin apenas necesidad de estudiar el libro.

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Consternación en Baza por el fallecimiento de Paco Hernández