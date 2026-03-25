Consternación en Baza por el fallecimiento de Paco Hernández

La ciudad de Baza muestra su consternación ante el fallecimiento de Francisco Hernández Sánchez, conocido por todos como Paco «el de la autoescuela». Durante décadas ... fue profesor de autoescuela, enseñando el código de circulación con gran profesionalidad. Bastaba con escuchar sus explicaciones para aprender con rapidez, sin apenas necesidad de estudiar el libro.

Pero Paco era más que un profesor de autoescuela: en muchas ocasiones se vio en la tesitura de tener que enseñar a leer a algunos de sus alumnos, jóvenes y no tan jóvenes que llegaban de los lugares más dispares, atraídos por el prestigio que tenía el profesor de Autoescuela Baza.

Una rápida y traicionera enfermedad ha propiciado su fallecimiento en apenas unas semanas. Él, que siempre aconsejaba a todos que se movieran, que hicieran deporte y presumía de una buena salud, ha visto truncada su vida a los 82 años, muy bien llevados, sin apenas tiempo para despedirse de sus amigos.

Francisco Hernández era una persona polifacética y muy activa. A diario se le veía haciendo «mandaos» o paseando a sus perros por los alrededores de la calle Ancha, así como acudiendo a los ensayos del coro o de la banda de música.

Entre sus grandes aficiones destacaba el deporte. Fue integrante de Los Cantarranas, con los que recorrió miles de kilómetros paso a paso. También impulsó un equipo de fútbol sala —cuando aún se denominaba futbito— que arrasó durante muchos años a nivel provincial, ganando numerosos campeonatos. Mientras estuvo en activo laboralmente, su empresa patrocinó muchos eventos deportivos y culturales en Baza y su comarca.

Sin embargo, su gran pasión era la música. Pertenecía al Coro Alcazaba, fundado por su amigo José Salinas en 1977, al que se incorporó años después. Paco fue integrante de la Banda Municipal de Baza y también de la Orquesta de la Academia de Artes Escénicas, donde ejercía como clarinete primero.

Gregorio Rodríguez, su director, ha mostrado su pesar por el fallecimiento de su compañero y amigo:

«El clarinetista decano de la orquesta nos ha marcado uno a uno con grandes momentos, grandes historias, grandes recuerdos. Un músico fiel a sus ideas, carismático y muy cercano a todos nosotros. Siempre el primero, siempre calentando con su clarinete, siempre sonriente para que todos sonriéramos».

«Son muchos años de conciertos, momentos y música compartida que serán recordados y rememorados por cada uno de nosotros. El amor que sentía hacia esta nuestra orquesta era infinito y creemos que se ha ido sabiendo que este amor era mutuo. Va a ser difícil no acordarnos de él cada vez que nos sentemos a ensayar, a reunirnos, a tocar… Por eso, Paco, estés donde estés, sabes que siempre has sido nuestro clarinetista y que siempre será esta tu casa perpetua», destaca su director.

La formalidad era una palabra que Francisco Hernández utilizaba con frecuencia y, cuando se comprometía con algo, exigía lo mismo a los demás. «Hay que ser formales en la vida», decía Paco, que presumía de tener muchos amigos. Hoy deja una gran familia de amigos que ya lo echan de menos.