El Conservatorio Profesional de Música «José Salinas» recibe el Premio Dama de Baza a la Cultura 2026

El Conservatorio Profesional de Música «José Salinas» ha sido distinguido con el Premio Dama de Baza a la Cultura 2026, el reconocimiento más importante que ... concede el Ayuntamiento de Baza a personas e instituciones que destacan por su contribución al desarrollo cultural del municipio. La entrega del galardón tuvo lugar durante la tradicional Gala de los Premios Dama de Baza, celebrada en el patio del Palacio de los Marqueses de Cadimo, coincidiendo con el aniversario del descubrimiento de la célebre escultura íbera.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, acompañado por miembros de la corporación municipal entre ellos el portavoz del Grupo Municipal del PSOE. Manolo Gavilán y la portavoz de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez además de la delegada territorial de Educación en funciones, María José Martín. La gala fue presentada por Vanesa Mesas, de la empresa cultural MasDrama, y contó con las actuaciones musicales del pianista Isaac Villalba y el trompetista Raúl González, que pusieron la nota artística a una velada dedicada al reconocimiento del talento y el compromiso cultural.

El galardón, que alcanza ya su vigésimo séptima edición, fue recogido por Manuel Gómez, director del conservatorio durante la última década y próximo a su jubilación. La elección del centro educativo fue acordada por unanimidad por la comisión municipal de Cultura, que destacó la trayectoria del conservatorio, su fuerte vinculación con la ciudad y su constante aportación al crecimiento educativo, artístico y cultural de Baza y de toda la comarca.

Desde su creación en 1991 como Conservatorio Elemental de Música, el «José Salinas» ha experimentado una evolución continua hasta convertirse en un referente provincial en la enseñanza musical. A lo largo de más de tres décadas ha formado a varias generaciones de músicos y ha contribuido decisivamente a acercar la cultura a la ciudadanía a través de conciertos, audiciones, actividades complementarias y una presencia constante en la vida cultural bastetana.

La historia del conservatorio comenzó con tres especialidades: piano, guitarra y violín. Inicialmente se ubicó en el antiguo edificio de la estación de autobuses y, con el paso de los años, fue ampliando su oferta formativa con nuevas disciplinas instrumentales. La incorporación del clarinete, la flauta travesera y posteriormente el violonchelo supusieron algunos de los hitos de un crecimiento que culminó en el curso 2002-2003 con la obtención de la categoría de Conservatorio Profesional y su traslado a la actual sede de la calle Blas Infante.

En la actualidad, el centro cuenta con 51 profesores y profesoras y oferta enseñanzas en diecisiete especialidades instrumentales, entre ellas piano, guitarra, guitarra flamenca, percusión, cuerda, viento madera y viento metal, incorporándose recientemente la especialidad de tuba en el curso 2026-2027.

Jubilación del director

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando Manuel Gómez, tras agradecer el premio en nombre de toda la comunidad educativa, invitó a subir al escenario a miembros del actual equipo directivo y a anteriores responsables del centro. Por sorpresa, el Ayuntamiento de Baza quiso rendir también homenaje a la trayectoria personal de Gómez al frente del conservatorio, entregándole una reproducción del escudo de la ciudad como reconocimiento a años de dedicación y compromiso con la educación musical. La delegada de Educación se sumó igualmente a este homenaje con varios obsequios conmemorativos.

Con este premio, Baza reconoce no solo la historia de una institución educativa, sino también el papel que la música desempeña en la construcción de una sociedad más culta, participativa y cohesionada. El Conservatorio Profesional de Música «José Salinas» se consolida así como uno de los principales referentes culturales del norte de la provincia de Granada y como una institución esencial en la formación artística de generaciones de jóvenes.