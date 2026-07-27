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El Conservatorio Profesional de Música «José Salinas» recibe el Premio Dama de Baza a la Cultura 2026

El centro educativo, referente musical del norte de la provincia desde 1991, es distinguido por su labor formativa, su arraigo en la ciudad y su papel como motor cultural de Baza y su entorno.

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Entrega Premio Dama de Baza a la cultura
José Utrera García

José Utrera García

Baza

El Conservatorio Profesional de Música «José Salinas» ha sido distinguido con el Premio Dama de Baza a la Cultura 2026, el reconocimiento más importante que ... concede el Ayuntamiento de Baza a personas e instituciones que destacan por su contribución al desarrollo cultural del municipio. La entrega del galardón tuvo lugar durante la tradicional Gala de los Premios Dama de Baza, celebrada en el patio del Palacio de los Marqueses de Cadimo, coincidiendo con el aniversario del descubrimiento de la célebre escultura íbera.

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El Conservatorio Profesional de Música «José Salinas» recibe el Premio Dama de Baza a la Cultura 2026

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