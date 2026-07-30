Conmoción por el fallecimiento del médico Juan José Pérez Guerrero, director de laboratorio del Hospital de Baza

El Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada despide con profundo pesar a Juan José Pérez Guerrero, un profesional cuya trayectoria y calidad humana han ... dejado una huella imborrable en el Hospital de Baza y en la sanidad pública andaluza.

Natural de Loja, donde nació en 1960, cursó la Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada. Posteriormente obtuvo las especialidades de Análisis Clínicos y de Hematología y Hemoterapia, desarrollando una sólida carrera profesional siempre ligada a la excelencia asistencial y al servicio público.

En el año 2003 se incorporó al Hospital de Baza como Jefe del Servicio de Laboratorio, responsabilidad que desempeñó con una entrega ejemplar hasta el final de su vida profesional. Durante más de dos décadas lideró un servicio esencial para la asistencia sanitaria, contribuyendo a su modernización, al impulso de la calidad diagnóstica y al desarrollo de nuevos proyectos organizativos y asistenciales.

Quienes tuvieron la fortuna de compartir con él su trayectoria coinciden en destacar no solo su extraordinaria competencia profesional, sino también su cercanía, su capacidad de diálogo y su permanente disposición para ayudar. Médico de profundas convicciones, defendió siempre los valores de la sanidad pública, entendiendo que el liderazgo debía ejercerse desde el compromiso, la responsabilidad y el respeto hacia los profesionales y los pacientes.

Su labor como gestor estuvo marcada por la búsqueda constante de la mejora continua, el trabajo en equipo y la construcción de un entorno profesional basado en la confianza y la colaboración. Supo ganarse el reconocimiento de compañeros de todas las categorías profesionales, que hoy lamentan la pérdida de un referente tanto en el ámbito científico como en el humano. Todo el personal del Hospital de Baza, califica a Juan José como «una muy buena persona y todo un caballero».

Más allá de su brillante trayectoria, deja el recuerdo de una persona íntegra, generosa y cercana. Un compañero que hizo del respeto, la honestidad y la vocación de servicio su forma de entender la medicina.

Casado con Toñi y padre de Ana, encontraba en su familia el mayor de sus apoyos y el centro de su vida.

Toda la comunidad profesional del Hospital de Baza y del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada comparte el dolor por su fallecimiento y traslada su más sentido pésame a su esposa, a su hija, a sus familiares y a todos sus seres queridos.