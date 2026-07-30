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Conmoción por el fallecimiento del médico Juan José Pérez Guerrero, director de laboratorio del Hospital de Baza

Más allá de su brillante trayectoria, deja el recuerdo de una persona íntegra, generosa y cercana.

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Juan José Pérez Guerrero,
José Utrera García

José Utrera García

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El Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada despide con profundo pesar a Juan José Pérez Guerrero, un profesional cuya trayectoria y calidad humana han ... dejado una huella imborrable en el Hospital de Baza y en la sanidad pública andaluza.

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Conmoción por el fallecimiento del médico Juan José Pérez Guerrero, director de laboratorio del Hospital de Baza

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