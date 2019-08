Concierto de la Banda Municipal de Música en honor a los bastetanos ausentes Francisco Alonso Martínez, director invitado Francisco Alonso será el director invitado, junto al titular Tomás Pujol JOSÉ UTRERA BAZA Martes, 13 agosto 2019, 13:59

Aunque ya no es igual, la denominada Fiesta del Bastetano Ausente, sigue teniendo algún acto que otro. Pero sigue utilizándose la Plaza Mayor de Baza como punto neurálgico, de una fiesta, que nació en su día para llenar de contenido festivo el puente de agosto y para homenajear a los miles de bastetanos que se vieron en la necesidad de emigrar. Aunque el nombre elegido, no terminó de gustar a todos, porque decían que no estaban ausentes, aunque residieran a cientos de kilómetros de Baza.

Para este año el ayuntamiento ha previsto para mañana miércoles día 14 un concierto de la asociación musical Banda Municipal de Música de Baza que estará dedicado a los bastetanos que han tenido que dejar su ciudad, al Bastetano Ausente. Para esta ocasión se contará con Francisco Alonso Martínez, como director invitado y con Tomás Pujol como director titular. El concierto comenzará a las nueve de la noche. Posteriormente, a las diez comenzarán las actividades de animación infantil y juvenil de la Noche Abierta, con talleres e hinchables gratuitos, también en la Plaza Mayor.