El concejal Juan Rodríguez Agudo no repite como candidato Mantiene su apoyo y compromiso con el proyecto de Baza Unida, del que es su principal impulsor junto al concejal de IU, Juan Ramón Gil van Gils JOSÉ UTRERA BAZA Lunes, 22 abril 2019, 20:29

Los concejales del Partido Andalucista, Juan Rodríguez Agudo, y de Izquierda Unida, Juan Ramón Gil van Gils, comparecen en rueda de prensa, para comunicar la decisión del primero de ellos de abandonar la primera línea política por problemas de salud.

Ha comenzado la comparecencia Gil van Gils, que ha señalado «que estamos aquí para comunicar una noticia que en ningún caso queríamos dar, y es la renuncia de nuestro compañero Juan Rodríguez Agudo a continuar en primera línea política y por lo tanto como concejal en la próxima legislatura. Una decisión que le ha costado mucho tomar, pero sus circunstancias de salud hacen imposible que pueda seguir en primera línea como hasta ahora. Entendemos que es importante anunciarlo, ya que habíamos anunciado hace ya tiempo que iba a concurrir como número 3 de la candidatura Baza Unida, que con gran esfuerzo hemos levantado las gentes de Izquierda Unida e Izquierda Andalucista, pero, desgraciadamente, ante las nuevas circunstancias, esto va a ser completamente imposible».

Juan Ramón Gil ha querido destacar el trabajo de Rodríguez Agudo en estos 6 años en el ayuntamiento, ya que «ha demostrado ser el concejal más cercano a la ciudadanía de Baza, trasladando multitud de problemas al ayuntamiento que en muchos casos han encontrado solución gracias a su labor». También ha destacado y recordado el gran esfuerzo que realizó al encerrarse 9 días en el ayuntamiento para defender el derecho al cobro de sus nóminas de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Por último ha querido dejar claro que Juan «sigue vinculado al proyecto de Baza Unida, sólo que ahora nos ayudará desde fuera, en un papel más tranquilo dadas sus circunstancias, pero apostando en la medida de sus posibilidades por este proyecto tan ilusionante que es tan suyo como nuestro».

Por su parte, Juan Rodríguez Agudo ha querido agradecer «a todos sus compañeros de partido, a su familia, a los compañeros de corporación y a los trabajadores del ayuntamiento, así como a la ciudadanía de Baza su apoyo durante todos estos años en los que he hecho todo lo posible por ayudar a solucionar los problemas de los bastetanos y bastetanas. Ha sido muy gratificante ya que, aunque no siempre, en muchas ocasiones hemos podido solucionar problemas, que es para lo que en el fondo se mete uno en política».

Rodríguez Agudo también ha tenido un recuerdo especial para el encierro anteriormente citado, «fueron unos días muy emotivos y tensos, en los que recibí el apoyo y el cariño de muchos bastetanos. Era insostenible la situación de las trabajadoras de ayuda a domicilio, e intenté poner mi granito de arena para solucionar su problema». Por último, también ha señalado que le «hubiera encantado poder concurrir a las próximas elecciones con el proyecto que hemos levantado Andalucistas e Izquierda Unida con otras personas no vinculadas a partidos políticos, pero lo que no puede ser, no puede ser. Sin embargo continuaré apoyando, en la medida de mis posibilidades, esta opción real de cambio para Baza».

Para finalizar, ambos concejales han anunciado que se ha decidido «no cubrir el puesto de segundo y tercer suplente, ya que queríamos dejar sin ocupar las posiciones que sin sus respectivos problemas habrían cubierto Juan y Tomás» ha señalado Gil van Gils, candidato a la alcaldía de Baza por Baza Unida. «Entendemos que es una manera de reconocer la labor de ambos a la hora de levantar este proyecto, y que es lo que correspondía». En próximos días se anunciará la candidatura completa de Baza Unida, que lleva registrada en la Junta Electoral desde el pasado sábado.