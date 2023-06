La concejal de Compromiso por Baza tiene la llave de la alcaldía

A cinco días de la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos, en Baza no se ha cerrado aún ningún pacto y cada cual negocia a su manera para conformar una mayoría estable, y nadie se atreve a gobernar en minoría. Tanto PSOE como PP tienen 9 concejales cada uno. Y necesitan al menos dos apoyos. Tras las elecciones hay tres partidos con un solo concejal: IU, Vox y Compromiso por Baza.

El PSOE, que fue el partido más votado, necesita el apoyo del concejal de Izquierda Unida, Juan Ramón Gil van Gils, y también el de la concejal electa de Compromisos por Baza, Lidia Sánchez, para sumar los 11 concejales de la mayoría absoluta. El alcalde en funciones, Manolo Gavilán, reconoce que está negociando, tal y como aseguró que iba a hacer al día siguiente de las elecciones, pero es muy discreto y no comenta nada, salvo que la situación es difícil y que si alcanza un acuerdo, este debe ser estable y en base a un programa conjunto y serio. La línea roja del PSOE es Vox.

Se da por hecho que IU apoyaría un gobierno de izquierdas y Vox, a uno de derechas, lo que convierte a Lidia Sánchez en decisiva. Y como tal está sometida a una gran presión. Se ha sabido que en alguna de las reuniones ha participado la alcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez, ya que ella ha sido la impulsora de la coalición de grupos independientes Compromiso por el Altiplano, aunque dijo que cada candidatura tiene libertad para decidir.

Nada se sabe de las negociaciones del PP, salvo el «mosqueo» que tiene el concejal en funciones de Vox, Rafa Azor, porque dice que lo han llamado dos veces, pero ninguna para negociar. «La lógica es que apoye al PP, pero no estoy dispuesto a que me ignoren o menosprecien y tengo claro que, si el PP quiere mi voto, tiene que darme la concejalía de Urbanismo, porque me veo capacitado para llevarla. De lo contrario, podría tomar otra decisión, ya que yo solo me muevo por Baza», declaró.

A nadie se le escapa que del Urbanismo depende Emuviba, que es la empresa municipal de vivienda que dispone de un gerente y por lo tanto un puesto apetecido. El concejal de Vox ha llegado a sugerir que el PP debería de contar con los tres concejales, Vox, Compromiso por Baza y también con el de Izquierda Unida. «Dándole un carguillo, no se tira los cuatro años criticando», ha asegurado.

El concejal en funciones del PP y aspirante a la alcaldía Pedro Justo Ramos ya dijo en la noche electoral que se veía como alcalde de Baza y lo mismo dice el presidente del PP granadino, Francis Rodríguez, que manifiesta que van a gobernar en todas las cabeceras de las comarcas.

En la comarca

Además de Baza, hay pendientes pactos en Huéscar, donde el PP tiene 6 concejales, Independientes 3 y PSOE 4 y es posible un pacto entre independientes y el PP, en cuyo caso casi con total seguridad la alcaldesa durante 4 años sería Soledad Martínez. Pero también existe la posibilidad de un pacto entre los independientes y el PSOE, con alternancia en la alcaldía o no.

En Cúllar el PP tiene 5 concejales, PSOE 4 e IU 2. Todo es posible porque ya se han dado en otras ocasiones pactos PP-IU y PSOE-IU. En Caniles, María Pilar Vázquez tampoco tiene mayoría, y es muy improbable que PSOE y PP se unan como hace 8 años. Es más posible un gobierno con el apoyo del PP, sobre todo si Lidia Sánchez se decide apoyar a los populares de Baza.