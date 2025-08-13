La concejal de Compromiso por Baza denuncia la falta de previsión del equipo de gobierno Lidia Sánchez acusa al equipo de gobierno de «improvisación, gastar sin planificación y de usar de manera irresponsable el dinero del remanente municipal»

En el pasado Pleno ordinario del Ayuntamiento de Baza, el equipo de gobierno sometió a votación una nueva modificación de crédito, en esta ocasión por valor de casi 550.000€ que son incorporados al Presupuesto directamente desde el remanente de tesorería. El Grupo Municipal de Compromiso por Baza, cuyo voto es decisivo en el consistorio, que había votado favorablemente en anteriores ocasiones, votó en contra de dicha modificación argumentando que su posición «responde a una forma de gobernar basada en la improvisación, el gasto sin planificación y el uso irresponsable del ahorro público acumulado por el Ayuntamiento» según ha declarado Lidia Sánchez.

La edil de Compromiso por Baza alerta de que esta modificación «dejaría al Ayuntamiento con apenas 153.000 euros de colchón económico» cuando aún queda medio año por delante. «Si algo ocurre ahora – una DANA, un incendio, una crisis social o de suministros- este Ayuntamiento solo dispondrá de 153.000 euros para reaccionar, y dar respuesta a una población de más de 20.000 habitantes, y eso, sinceramente, nos puede poner en un aprieto muy serio», afirma.

La edil explica que se ha recalcado que el presupuesto de 2025 «es 270.000 euros inferior al del ejercicio anterior y sin embargo, el equipo de gobierno pretende utilizar más de 2,5 millones de euros del remanente de tesorería para cuadrar las cuentas. ¿Como es posible que estén agotando los ahorros cuando el presupuesto previsto es incluso menor?», se pregunta.

Compromiso por Baza hace referencia a que el pasado 28 de julio, durante la Comisión de Economía y Hacienda, el alcalde Pedro J. Ramos, facilitó un documento con el estado de ejecución del presupuesto 2025, «en el que pudimos comprobar que existe créditos iniciales por un total de 31.606.520 euros, y un crédito disponible real de 25.515.905 euros, lo que pone de manifiesto que existen aún saldos disponibles suficientes en muchas partidas presupuestas del presupuesto prorrogado de 2024, lo cual permite asumir esta misma modificación de crédito sin tener que recurrir casi en su totalidad al remanente, que son los ahorros del Ayuntamiento».

Sánchez recuerda que el expediente de modificación de crédito presentado por el equipo de gobierno «no responde a una necesidad urgente», y que muchas de las partidas han sido ejecutadas sin consignación adecuada, «primero se ha gastado el dinero y ahora se intenta encajar contablemente».

Terrenos Ferial

En relación a la adquisición de nuevos terrenos aledaños al recinto ferial, indica que Compromiso nunca votó a favor de dicha operación por lo que «si el equipo de gobierno ha decidido adquirirlos unilateralmente, no puede ahora culparnos por las consecuencias de su decisión». «Lo mismo ocurre con las obras iniciadas en ese terreno, iniciadas sin que el Ayuntamiento fuese aún el propietario, sin partida presupuestaria y saltándose los procedimientos, como ha reconocido el propio Rafael Azor, concejal de gobierno, admitiendo una ilegalidad al indicar directamente que se han saltado procedimientos, que no existen los necesarios documentos técnicos, e incluso tampoco el respaldo de los concejales que debían apoyar la operación», subraya. «Si ahora sienten la presión de afrontar gastos que han comprometido sin cobertura legal y presupuestaria, deben asumir la responsabilidad».

Por último, la portavoz del Compromiso por Baza ha exigido respeto institucional. «Pedimos que mantengan la educación, el respeto y la buena imagen que se supone a un gobierno municipal. No se puede gobernar desde la descalificación, ni desde la fobia o el desprecio hacia personas de otros municipios de la comarca. En las filas del equipo de gobierno hay, al menos, tres personas que no han nacido en Baza y que han vivido la primera parte de su vida fuera, o han regresado recientemente tras adquirir un cargo público«.

