La Comunidad de Regantes de Zújar prevé iniciar en 2027 las obras de la Balsa Pulmón 01

La Comunidad de Regantes Santo Ángel de Zújar ha culminado la tramitación administrativa de la futura Balsa Pulmón 01, un paso decisivo que permitirá avanzar ... hacia el inicio de las obras durante los primeros meses de 2027, una vez completados los trámites pendientes y confirmada la financiación definitiva.

La comunidad de regantes ha obtenido todas las autorizaciones sectoriales necesarias y ha presentado la documentación definitiva en la plataforma de gestión de ayudas de la Junta de Andalucía. Con esta fase concluida, el proyecto encara su recta final administrativa antes de convertirse en una nueva infraestructura hidráulica destinada a mejorar la gestión del agua en el municipio.

El avance se analizó en una reunión de trabajo celebrada en la sede provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en la que participaron representantes de la Comunidad de Regantes, del Ayuntamiento de Zújar y de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Granada.

Al encuentro asistieron Enrique Cifuentes, presidente de la Junta de Gobierno de la comunidad; David Sánchez, teniente de alcalde y concejal de Agricultura de Zújar; Paco Reyes, jefe del Servicio de Regadíos; Carmen Lidia Reyes, delegada territorial de Agricultura, y Pedro Castillo, técnico de comunidades de regantes.

Durante la reunión, la delegada territorial trasladó una valoración optimista sobre la evolución del expediente y destacó que la comunidad de Zújar se encuentra entre las primeras entidades que han completado toda la documentación exigida para acceder a esta línea de ayudas, dotada con 12 millones de euros para el conjunto de Andalucía.

El siguiente paso será la visita de comprobación de no inicio de las inversiones, un requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos. La previsión de la Administración autonómica es resolver definitivamente las ayudas antes de finalizar el año, de manera que las obras puedan comenzar con garantías de financiación a principios de 2027.

La actuación dispone actualmente de una resolución provisional favorable por importe de 318.957 euros, destinada a respaldar una infraestructura considerada estratégica para el futuro del sector agrícola local.

Más capacidad

La Balsa Pulmón 01 tendrá una capacidad aproximada de 70.000 metros cúbicos y permitirá incrementar la capacidad de regulación del sistema de riego. Su puesta en servicio facilitará una mayor disponibilidad de agua en los periodos de más demanda y reforzará la seguridad del suministro para las explotaciones agrícolas del municipio.

La infraestructura adquiere especial relevancia en un contexto marcado por la irregularidad de las precipitaciones y los efectos del cambio climático, circunstancias que obligan a mejorar la planificación y el aprovechamiento de los recursos hídricos. El objetivo es avanzar hacia un regadío más eficiente y contribuir a la competitividad de las explotaciones agrícolas de Zújar.

El proyecto incorpora, además, medidas de integración paisajística, protección de la fauna silvestre y corrección de posibles afecciones al entorno natural. La obtención de los informes favorables y los permisos sectoriales acredita la viabilidad técnica, ambiental y administrativa de una actuación que ha requerido la coordinación de distintas administraciones y equipos técnicos.

La Comunidad de Regantes ha valorado positivamente la colaboración del Ayuntamiento de Zújar durante la tramitación, especialmente en la agilización de los procedimientos urbanísticos y administrativos necesarios para impulsar el proyecto.

Entre las medidas de apoyo municipal figura la aplicación de una reducción del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), al considerar la corporación que la balsa constituye una infraestructura de interés social, económico y agrícola.

Con la fase administrativa prácticamente encauzada, la Balsa Pulmón 01 se perfila como una de las inversiones hidráulicas relevantes para el regadío de Zújar en los próximos años, con el propósito de mejorar la eficiencia en el uso del agua, favorecer la sostenibilidad de las explotaciones y contribuir al mantenimiento de la actividad económica y el empleo vinculados al sector primario.