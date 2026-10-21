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La Comunidad de Regantes de Zújar prevé iniciar en 2027 las obras de la Balsa Pulmón 01

La infraestructura tendrá una capacidad de 70.000 metros cúbicos y cuenta con una ayuda provisional de 318.957 euros para reforzar la garantía de agua y mejorar la eficiencia del regadío

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Reunión en la delegación de Agricultura
José Utrera García

José Utrera García

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La Comunidad de Regantes Santo Ángel de Zújar ha culminado la tramitación administrativa de la futura Balsa Pulmón 01, un paso decisivo que permitirá avanzar ... hacia el inicio de las obras durante los primeros meses de 2027, una vez completados los trámites pendientes y confirmada la financiación definitiva.

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