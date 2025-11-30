La Comunidad General de Regantes Negratín, un paso histórico para la comarca de Baza

En Baza y comarca todo o casi todo, va muy despacio y cualquier proyecto de desarrollo, comienza y vuelve a comenzar sin llegar nunca a ... su final. El asunto de los regadíos es un claro ejemplo. Hay que remontarse varias décadas atrás para conocer los proyectos más «modernos» que no se llegaron a realizar. Ahora, después de muchos años, el esfuerzo de un grupo de agricultores está dando sus frutos, pero aún falta. Ha sido necesario constituir comunidades de regantes en distintos municipios de la comarca que están funcionado bien. Después se les exigió unirse y constituirse en Comunidad General de Regantes, que es el último e imprescindible paso para sacar adelante un ambicioso proyecto del que forman parte 1.800 agricultores de cinco comunidades de regantes de cuatro municipios, Baza, Caniles, Freila y Zújar. La nueva Comunidad General de Regantes Negratín la conforma las comunidades de regantes «Santo Ángel», «Fuente de San Juan», «Zabroja Zújar Freila», «Llanos de Caniles» y «Siete Fuentes Negratín». El paso dado ahora con la creación de la Comunidad General, antes era impensable y ahora es una realidad.

La comunidad está pendiente de que lleguen las primeras concesiones de agua, y poder comenzar a beneficiarse de la reserva de 18,5 hectómetros cúbicos de agua del embalse del Negratín que tienen concedida y contemplada en el actual Plan Hidrológico del Guadalquivir.

El objetivo es poner en marcha los proyectos de modernización y consolidación de más de 6.000 hectáreas de regadío, Se trata de una iniciativa que podría movilizar una inversión cercana a los 70 millones de euros, con la creación de 1.700 empleos directos y la consolidación de otros 2.500, cifras que reflejan el enorme potencial transformador para toda la comarca.

Durante el acto de constitución de la Comunidad General de Regantes Negratín, los ingenieros José Antonio Moreno y Pedro Castillo hicieron una descripción de los proyectos hidráulicos contemplados para las comarcas de Baza-Huéscar: Consolidación de los regadíos procedentes del Negratín, Abastecimiento de agua para abastecimiento humano para la Comarca de Baza y las infraestructuras para los riegos del Portillo en Castril.

Acuífero

La futura puesta en funcionamiento de los riegos con aguas de superficie procedentes del Negratín, es la mejor manera de posibilitar la regeneración del acuífero Baza-Freila-Zújar, en una de las vertientes de la Sierra de Baza, cuya declaración formal en mal estado cuantitativo fue publicada en el BOE de 22 de julio de 2025, por lo que ya están en vigor las medidas cautelares. En los próximos seis meses deberá constituirse una Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas y en un año se pondrá en marcha el Programa de actuación para recuperar el acuífero que se prolongará hasta 2030, tiempo estimado por los técnicos para su recuperación.

Al acto formal de la constitución de la Comunidad General de Regantes Negratín asistieron varios alcaldes de la comarca, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, quien aprovecho para criticar a quienes siguen poniendo palos en las ruedas a un proyecto tan importante, que firman acuerdos y luego los incumplen.

También estuvo la Delegada Territorial de Agricultura, Carmen Lidia Reyes, quien informo de las herramientas que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de las Comunidades de regantes, destacando el Plan RegadíA, que ha sido solicitado en la provincia de Granada por las comunidades de regantes San Marcos de Freila, Santo Ángel de Zújar y Siete Fuentes Negratín de Baza, así como la comunidad de Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo y otra comunidad de Benamaurel. También indicó la inminente convocatoria de subvenciones para balsa de riego de Comunidades de Regantes, que contempla ayudas del 100%.