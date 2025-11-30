Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de la cinco comunidades de regantes que forman la Comunidad General Negratín IDEAL

La Comunidad General de Regantes Negratín, un paso histórico para la comarca de Baza

Agrupa a 1.800 regantes de cinco comunidades pertenecientes a cuatro municipios de la Comarca de Baza y tienen concedida una reserva de agua de 18,5 hectómetros cúbicos

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

En Baza y comarca todo o casi todo, va muy despacio y cualquier proyecto de desarrollo, comienza y vuelve a comenzar sin llegar nunca a ... su final. El asunto de los regadíos es un claro ejemplo. Hay que remontarse varias décadas atrás para conocer los proyectos más «modernos» que no se llegaron a realizar. Ahora, después de muchos años, el esfuerzo de un grupo de agricultores está dando sus frutos, pero aún falta. Ha sido necesario constituir comunidades de regantes en distintos municipios de la comarca que están funcionado bien. Después se les exigió unirse y constituirse en Comunidad General de Regantes, que es el último e imprescindible paso para sacar adelante un ambicioso proyecto del que forman parte 1.800 agricultores de cinco comunidades de regantes de cuatro municipios, Baza, Caniles, Freila y Zújar. La nueva Comunidad General de Regantes Negratín la conforma las comunidades de regantes «Santo Ángel», «Fuente de San Juan», «Zabroja Zújar Freila», «Llanos de Caniles» y «Siete Fuentes Negratín». El paso dado ahora con la creación de la Comunidad General, antes era impensable y ahora es una realidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La viróloga Margarita del Val lanza un mensaje por la vacunación de la gripe: «No me deja tranquila»
  2. 2

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes en Jaén
  6. 6 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  7. 7 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  8. 8 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  9. 9

    Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín
  10. 10 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Comunidad General de Regantes Negratín, un paso histórico para la comarca de Baza

La Comunidad General de Regantes Negratín, un paso histórico para la comarca de Baza