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Compromiso por Baza reclama al Ayuntamiento que exija a la Junta fechas para la autovía del Almanzora

La formación local pide al equipo de gobierno que demande a la administración autonómica concreción presupuestaria para los 55 kilómetros pendientes hasta Baza

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La portavoz de la formación, Lidia Sánchez
José Utrera García

José Utrera García

Baza

El grupo municipal Compromiso por Baza ha reclamado al Ayuntamiento bastetano que exija a la Junta de Andalucía un calendario detallado y concreción presupuestaria sobre ... la prolongación de la Autovía del Almanzora hasta Baza, una infraestructura estratégica que la comarca demanda desde hace décadas.

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