Compromiso por Baza reclama al Ayuntamiento que exija a la Junta fechas para la autovía del Almanzora

El grupo municipal Compromiso por Baza ha reclamado al Ayuntamiento bastetano que exija a la Junta de Andalucía un calendario detallado y concreción presupuestaria sobre ... la prolongación de la Autovía del Almanzora hasta Baza, una infraestructura estratégica que la comarca demanda desde hace décadas.

La portavoz de la formación, Lidia Sánchez, ha solicitado explicaciones al consistorio tras recordar las promesas realizadas en mayo por los responsables autonómicos durante la campaña electoral. «Pasadas las elecciones, queremos saber qué hay realmente detrás de ese compromiso», señaló Sánchez, quien advirtió de que la comarca «ya no necesita nuevos anuncios, sino saber cómo y cuándo va a llegar la autovía».

Desde Compromiso por Baza recuerdan que la Junta anunció en 2023 la puesta en marcha de un estudio de viabilidad para definir la conexión con Baza, cifrada en unos 55 kilómetros pendientes desde Fines. Por ello, la formación insta al Ayuntamiento a asumir un papel activo para que los compromisos políticos se traduzcan en partidas económicas y plazos de ejecución ciertos que impulsen las comunicaciones de las comarcas de Baza y Huéscar.