Compromiso por Baza presenta unas modestas propuestas al presupuesto para 2024

La portavoz de Compromiso en el Ayuntamiento de Baza, Lidia Sánchez, es una pieza clave para la aprobación del presupuesto municipal para 2024, el primero de la nueva corporación encabezada por el Partido Popular y que cuenta con el apoyo del concejal no adscrito en el Ayuntamiento bastetano. Ante ello, Sánchez ha querido aclarar cuáles son sus exigencias en el presupuesto, sobre las que se viene trabajando con el equipo de gobierno desde hace varias semanas el objetivo es «mejorar la calidad de vida de los bastetanos y bastetanas y promover un desarrollo sostenible en nuestra ciudad».

«No hay una mayoría absoluta, tenemos la responsabilidad de entendernos y adaptarnos a las propuestas del resto de partidos sobre los que se requiere apoyo y nuestro programa es nuestro compromiso para Baza, y también es nuestra responsabilidad lograr la mayor cuota de ejecución del mismo», sostiene Sánchez en relación con el trabajo que vienen desarrollando y la negociación en torno a los presupuestos.

Sánchez, recuerda que una de sus premisas para apoyar al equipo pasa por no subir los sueldos anuales del equipo de gobierno y los puestos de confianza, «consideramos que hace apenas unos meses se propusieron unos sueldos que ya en su momento generaron bastante polémica por el incremento que suponían pero ofrecimos nuestro voto de confianza para que el equipo de gobierno desarrollase su trabajo, los sueldos actuales no necesitan una nueva subida con tan poco margen de diferencia, deben mantenerse». Otra de las líneas rojas de la concejala de Compromiso por Baza, es no subir los impuestos, las tasas, o los precios públicos.

Entre las propuestas de Lidia Sánchez estás la retirada del cableado aéreo, la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de los centros educativos y edificios públicos a la ley bioclimática, la creación de Comunidades Energéticas. Otro de los puntos importantes del programa de Compromiso por Baza es la creación la Mesa de Turismo debe ser una realidad inmediata.

La concejal de Compromiso propone la realización de «un plan especial de intervención en la Alcazaba, uno de los tesoros históricos de Baza, y que poco a poco se puede recuperar con un poco de atención, mejorando el alumbrado y la limpieza y haciendo un mantenimiento semanal, sacándole un gran partido con pequeños eventos que recuperen el espacio para el disfrute de los vecinos de Baza, en un emplazamiento que es cautivador.» Propuesta está que demuestra un gran desconocimiento de la realidad de este espacio, que cuenta con el presupuesto necesario a cargo del Gobierno de España y de un proyecto redactado y presentado en la Delegación de Cultura desde hace muchos meses para que consiga el visto bueno y comenzar la rehabilitación. Quizás el esfuerzo de la concejal, debería ser el instar al equipo de gobierno del PP para que apremie a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP para que no se demore por más tiempo la aprobación del proyecto de rehabilitación de la Alcazaba de Baza.