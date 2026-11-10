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Compromiso por Baza muestra su preocupación por la futura ubicación del helicóptero sanitario del 061

El dispositivo ha sido trasladado provisionalmente a Hernán Valle

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Helicóptero del centro de emergencias sanitarias en Baza
José Utrera García

José Utrera García

Baza

La concejala Lidia Sánchez, del grupo municipal Compromiso por Baza, ha manifestado su preocupación ante el posible traslado definitivo y la reubicación de la base ... del helicóptero del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que operaba habitualmente en el helipuerto del Hospital de Baza.

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