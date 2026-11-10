Compromiso por Baza muestra su preocupación por la futura ubicación del helicóptero sanitario del 061

La concejala Lidia Sánchez, del grupo municipal Compromiso por Baza, ha manifestado su preocupación ante el posible traslado definitivo y la reubicación de la base ... del helicóptero del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que operaba habitualmente en el helipuerto del Hospital de Baza.

Lidia Sánchez ha solicitado explicaciones detalladas al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza sobre los motivos exactos de este traslado, la duración estimada de la medida y las garantías existentes para asegurar que el recurso aéreo regresará a sus instalaciones originales en el centro hospitalario bastetano. Según la información facilitada hasta ahora, el traslado provisional se debe a las obras de remodelación y adaptación que se están ejecutando en el Hospital de Baza. Estas actuaciones permitirán adecuar las dependencias para incorporar un equipo de emergencias terrestre del 061 de cobertura completa. Mientras concluyen los trabajos -con un plazo estimado de seis meses-, el helicóptero ha pasado a operar provisionalmente desde una ubicación en Hernán Valle, en el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) y base de la BRICA del Plan Infoca, a unos 30 kilómetros de la ciudad bastetana.

La concejala de Sanidad, Mari Carmen Sánchez, señala que el Ayuntamiento está trabajando en la formalización de un documento con la coordinación del 061 para garantizar la temporalidad de la medida. Asimismo, se contempla la posibilidad de habilitar provisionalmente el recinto del CIYA para reducir los tiempos de desplazamiento de los pacientes.

Por su parte, el 061 ha informado a IDEAL que la atención a las urgencias aéreas en las provincias de Granada, Jaén y Almería se mantiene con total normalidad y que, una vez finalizadas las obras, se determinará la ubicación definitiva de la base.

Este debate se produce en un contexto de inquietud vecinal y sindical por la reorganización de los transportes sanitarios críticos en el Área Sanitaria Nordeste, donde recientemente se han sumado recursos terrestres nocturnos, cuyo contrato finaliza a final de año. Hace unos meses se generó una gran polémica por los transbordos de pacientes entre ambulancias durante los traslados hacia Granada.