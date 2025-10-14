Compromiso por Baza exige no renovar el contrato a la empresa que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio Lidia Sánchez pide al Equipo de Gobierno del PP que escuche las quejas de las trabajadoras ante las graves deficiencias detectadas

JOSÉ UTRERA BAZA Martes, 14 de octubre 2025, 15:26 Comenta Compartir

El grupo municipal Compromiso por Baza ha presentado por registro oficial una solicitud en la que pide al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Baza que no prorrogue el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) mientras no se escuche activamente las demandas de las auxiliares y de sus representantes sindicales, tras haber constatado, a través de numerosas conversaciones con trabajadoras, usuarios y familiares, graves deficiencias en la prestación del servicio.

Según la portavoz del grupo, Lidia Sánchez, «son muchos los testimonios que hemos recibido de auxiliares y familias que denuncian recortes de horas, cambios constantes de personal sin previo aviso, atención insuficiente o, directamente, ausencia del servicio durante días enteros».

La edil ha señalado que «no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras se incumplen los compromisos con las personas dependientes y con las trabajadoras que las atienden».

En su solicitud, Compromiso por Baza subraya que las decisiones que viene adoptando la concejal responsable y el equipo de gobierno están perjudicando tanto a las trabajadoras como a la calidad del propio servicio, y que resulta imprescindible abrir un canal real de diálogo y participación con las auxiliares y sus representantes sindicales.

«Lo más preocupante es que, mientras los problemas se agravan, desde el Ayuntamiento se intenta maquillar la situación, asegurando en diferentes foros que todo funciona correctamente, incluso en los órganos oficiales de representación municipal», lamenta Sánchez.

Desde el grupo municipal se recuerda que el SAD es un servicio esencial, del que dependen centenares de familias bastetanas, y que su correcta gestión es una obligación moral y legal.

«No vamos a ser cómplices de una situación injusta con las auxiliares ni con los usuarios. Es hora de escuchar, de actuar con responsabilidad y de poner los intereses de las personas por encima de los de las empresas», ha afirmado la portavoz.

Compromiso por Baza considera «imprescindible que los bastetanos conozcan lo que está ocurriendo con un servicio tan sensible y básico», e invita a las familias usuarias que no estén satisfechas con la atención recibida a presentar sus quejas formalmente, bien por registro de entrada en el Ayuntamiento o a través de la aplicación municipal.

«Solo así podrán constar oficialmente todos los incumplimientos y evitar que se normalice una mala gestión que repercute directamente en quienes más apoyo necesitan», concluye la edil de Compromiso por Baza.

Temas

Baza