Compromiso por Baza denuncia el bloqueo sistemático de sus propuestas por parte del PP

El grupo municipal Compromiso por Baza ha denunciado públicamente el «bloqueo deliberado y continuado» que, según aseguran, viene ejerciendo el actual equipo de gobierno del ... PP en el Ayuntamiento de Baza sobre sus iniciativas, mociones y solicitudes.

La portavoz del grupo, Lidia Sánchez Martínez, ha afirmado que, aunque el gobierno local «presume de diálogo y mano tendida, su actitud real es muy distinta». En palabras de Sánchez, «aseguran buscar el consenso y se presentan como víctimas, pero por debajo de la mesa su comportamiento es obstruccionista y sectario».

Desde la formación independiente sostienen que el equipo de gobierno está utilizando su mayoría «para impedir el debate democrático de las mociones, ruegos y consultas que Compromiso por Baza presenta de forma regular».

«No solo rechazan nuestras propuestas en los plenos, sino que incluso obstaculizan que lleguen a debatirse o retrasan injustificadamente su tramitación», ha explicado la portavoz.

Sánchez lamenta que esta situación esté «vaciando de contenido el papel de la oposición, negando la posibilidad de fiscalizar la gestión y de aportar soluciones desde el respeto institucional y el interés general».

«Parece que lo que molesta no es lo que proponemos, sino que lo propongamos nosotros», ha añadido. «Priman su estrategia de desgaste político, por mero interés electoral, sobre el trabajo, las propuestas y el buen desarrollo de Baza».

La edil ha denunciado también que es la única concejala a la que se le ha negado el derecho a recibir respuesta en el turno de ruegos y preguntas de los plenos, algo que califica como «inadmisible y profundamente antidemocrático».

Bloqueo a propuestas clave

Compromiso por Baza cita como ejemplos de este bloqueo la moción sobre la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE), una propuesta que el equipo de gobierno «ni siquiera permitió debatir», pese a tratarse de una obligación legal con impacto directo en el futuro de la ciudad, «supongo que nada tendrán que ver los intereses del PP en la ciudad de Granada».

También mencionan la propuesta de creación de una comisión informativa específica sobre el agua, destinada a abordar con transparencia los problemas de abastecimiento, el deterioro del Caz Mayor y la gestión de aguas subterráneas, «bloqueada sin justificación alguna, a menos que reconozcan que sus órdenes vienen de arriba y por eso no quieren un debate local al respecto».

Asimismo, el grupo ha registrado una moción contra la instalación de macroplantas de biogás y otros proyectos industriales contaminantes en el término municipal, alertando del riesgo medioambiental y paisajístico. «No nos oponemos al progreso, sino que exigimos una planificación ordenada, transparente y sostenible. No todo vale en nombre de la inversión», ha afirmado Sánchez, quien añade que «tampoco se nos admite a debate».