Lidia Sánchez, portavoz del grupo municipal Compromiso por Baza JOSÉ UTRERA

Compromiso por Baza denuncia el bloqueo sistemático de sus propuestas por parte del PP

Lidia Sánchez apunta los intentos del gobierno municipal de «trasladar a la oposición responsabilidades que no le corresponden»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:16

Comenta

El grupo municipal Compromiso por Baza ha denunciado públicamente el «bloqueo deliberado y continuado» que, según aseguran, viene ejerciendo el actual equipo de gobierno del ... PP en el Ayuntamiento de Baza sobre sus iniciativas, mociones y solicitudes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

