Compromiso por Baza advierte al PP sobre cualquier subida de tasas e impuestos municipales

La concejala Lidia Sánchez, de Compromiso por Baza, manda un claro aviso al equipo de gobierno municipal del PP más el concejal no adscrito anunciando que no apoyara ninguna subida de tasas o impuestos municipales, tal y como planteó o insinuó esta misma semana el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, en una entrevista en Onda Cero Radio.

Aunque la edil de Compromiso por Baza no está integrada en el equipo de gobierno, sus decisiones son vitales, pues ella posee la llave de la gobernabilidad, la use o no, y por lo tanto es corresponsable de las decisiones del equipo de gobierno.

«Queremos dejar claro nuestro compromiso con aquello que defendimos en nuestro programa electoral en relación con la subida de tasas e impuestos. A pesar de no formar parte del equipo de gobierno, nuestro trabajo de supervisión y exigencia está siendo decisivo para que no se realicen subidas que perjudiquen a los bastetanos, y mantendremos la misma posición con la tasa de la piscina cubierta».

Lidia Sánchez recuerda que el equipo de gobierno siempre ha mantenido que «antes de subir tasas hay que revisar y reducir los gastos». Sánchez recuerda que, hace meses, desde el equipo de gobierno le dieron traslado de diferentes propuestas de modificación de las ordenanzas municipales en relación a diferentes tasas, pero desde Compromiso por Baza «nos opusimos firmemente a la subida de tasas planteadas por el equipo de gobierno, entre ellas la de la piscina cubierta. una subida que habría afectado a muchas familias bastetanas». Consideramos que sin un análisis previo de los gastos y del déficit de dicha instalación no sé puede aceptar subida alguna. Lidia Sánchez solicita de manera clara y directa la revisión de la cuenta de explotación de la piscina antes de tomar cualquier medida que suponga una mayor carga económica para los ciudadanos.

La concejala de Compromiso por Baza aclara que «no subir tasas no ha sido una iniciativa del alcalde y de su equipo de gobierno, sino fruto de la presión ejercida por ella«, quien exige que antes de cualquier incremento se reduzcan los gastos y se optimicen los recursos existentes. «Por eso, resulta sorprendente que ahora el alcalde copie el discurso que nosotros hemos defendido desde el principio, al que él y su equipo se oponían inicialmente»

Placas solares para reducir costes

Compromiso por Baza dice ser la garantía de que las decisiones fiscales en Baza se van a tomar con responsabilidad y sentido común.

En referencia a la piscina cubierta, Lidia Sánchez exige que se pongan en funcionamiento las placas solares instaladas en la piscina cubierta para reducir su déficit. «No entendemos por qué, a día de hoy, estas placas no están operativas, cuando podrían ser una solución eficaz para disminuir los costes de mantenimiento sin necesidad de tocar el bolsillo de vecinos y usuarios».