Compromiso por Baza acusa a PP y PSOE de incoherencia en la protección del territorio

El grupo municipal Compromiso por Baza ha denunciado públicamente lo que considera una grave contradicción política de PP y PSOE en materia de urbanismo y ... defensa del territorio en el Ayuntamiento de Baza. Según la formación independiente, ambos partidos mantienen un discurso público a favor de la protección del suelo y del paisaje del municipio, pero en la práctica votan iniciativas que suponen, a su juicio, una desprotección efectiva del territorio y facilitan la implantación de macroproyectos con fuerte impacto ambiental.

La polémica surge a raíz del último Pleno municipal, en el que se debatió una moción presentada por Compromiso por Baza para defender el territorio frente a la instalación de macroplantas de biogás y biometano en el término municipal y la comarca bastetana. Durante ese debate, PP y PSOE defendieron la necesidad de contar con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que protegiera los suelos de especial singularidad del municipio. Sin embargo, Compromiso por Baza considera que esas declaraciones carecen de credibilidad a la vista de decisiones adoptadas recientemente.

La portavoz del grupo, Lidia Sánchez, recordó que en el Pleno de noviembre de 2025 tanto PP como PSOE, junto al concejal no adscrito, votaron a favor de una innovación del PGOU relativa al suelo no urbanizable. Según Compromiso por Baza, esta modificación eliminó prohibiciones expresas que impedían determinadas instalaciones, flexibilizando la implantación de proyectos con alto impacto paisajístico y ambiental. La formación sostiene que dicha innovación supone una desprotección directa de parajes singulares del municipio.

Entre las zonas afectadas, el grupo señala enclaves de alto valor ambiental y paisajístico como el entorno del Cerro Jabalcón, las Ramblas, el Paraje de las Piedras Rodadas —considerado fondo escénico de la ciudad— y los Llanos de Baúl–Atalaya, área envolvente del Parque Natural. Compromiso por Baza asegura haber sido el único grupo municipal que votó en contra de esta modificación urbanística, al considerar que pone el territorio al servicio de intereses empresariales y macroproyectos.

La formación subraya además que sus advertencias no son oportunistas ni posteriores a la votación. En octubre de 2025, registró una solicitud formal para retirar el punto del orden del día y pidió la elaboración de un informe técnico-jurídico complementario. En ese escrito, alertaba del riesgo que la nueva redacción suponía para suelos especialmente protegidos y reclamaba la inclusión de una cláusula clara que prohibiera macroinstalaciones energéticas en dichos ámbitos.

Compromiso por Baza también enmarca esta situación en el contexto actual de proliferación de macroinstalaciones energéticas en el municipio. Según la formación, fue el PSOE quien inició los trámites para proyectos fotovoltaicos y el PP quien los está culminando, sin que conste una defensa vecinal firme y documentada. A su juicio, ambos partidos repiten un mismo patrón: respaldan de palabra las demandas vecinales, pero votan en sentido contrario cuando se toman decisiones clave.