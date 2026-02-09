Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lidia Sánchez, concejala de Compromiso por Baza JOSÉ UTRERA

Compromiso por Baza acusa a PP y PSOE de incoherencia en la protección del territorio

Enmarca esta situación en el contexto actual de proliferación de macroinstalaciones energéticas en el municipio

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 9 de febrero 2026, 12:34

El grupo municipal Compromiso por Baza ha denunciado públicamente lo que considera una grave contradicción política de PP y PSOE en materia de urbanismo y ... defensa del territorio en el Ayuntamiento de Baza. Según la formación independiente, ambos partidos mantienen un discurso público a favor de la protección del suelo y del paisaje del municipio, pero en la práctica votan iniciativas que suponen, a su juicio, una desprotección efectiva del territorio y facilitan la implantación de macroproyectos con fuerte impacto ambiental.

