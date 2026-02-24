Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cristo de la Misericordia expuesto tras su restauración por Jesús González Clares RICARDO CAÑABATE

La Cofradía de la Soledad recibe al Cristo de la Misericordia tras una restauración integral

La imagen, intervenida bajo criterios científicos y de conservación patrimonial, regresa a Baza entre emoción y reconocimiento al restaurador Jesús González Clares

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 24 de febrero 2026, 07:26

Comenta

La Cofradía de la Soledad de Baza ha recibido nuevamente al Cristo de la Misericordia tras culminar un minucioso proceso de conservación y restauración que ... ha devuelto a la imagen su estabilidad estructural y su calidad estética original. La talla, intervenida en el Estudio de Arte del accitano Jesús González Clares, regresa así al corazón devocional de la ciudad después de varios meses de ausencia.

