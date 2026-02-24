La Cofradía de la Soledad recibe al Cristo de la Misericordia tras una restauración integral

La Cofradía de la Soledad de Baza ha recibido nuevamente al Cristo de la Misericordia tras culminar un minucioso proceso de conservación y restauración que ... ha devuelto a la imagen su estabilidad estructural y su calidad estética original. La talla, intervenida en el Estudio de Arte del accitano Jesús González Clares, regresa así al corazón devocional de la ciudad después de varios meses de ausencia.

La decisión de acometer esta actuación fue adoptada por la Junta de Gobierno el 19 de enero de 2023, quedando el proyecto restaurador definitivamente aprobado el 11 de abril de 2024. Desde entonces, el trabajo se ha desarrollado siguiendo criterios científicos y normativos en materia de protección del patrimonio histórico.

El retorno del Crucificado se celebró en el Templo de la Piedad durante una eucaristía presidida por el consiliario Pablo Rodríguez Cantos, en un templo abarrotado de fieles y cofrades. La emoción marcó el acto al contemplar la imagen restaurada, situada en un lugar destacado ante la mirada de quienes esperaban su regreso.

Durante la ceremonia, el hermano mayor, Antonio Vallejo, hizo entrega de una placa conmemorativa al restaurador en reconocimiento a su labor, y anunció que la imagen permanecerá expuesta temporalmente en el altar mayor antes de regresar a su emplazamiento habitual.

La intervención ha sido de carácter integral. El Cristo presentaba patologías derivadas del paso del tiempo y del uso devocional continuado: repintes acumulados, barnices alterados, fracturas, apertura de ensambles, lagunas en la policromía y pérdidas puntuales de soporte. El estudio previo incluyó análisis organolépticos, documentación fotográfica con luz natural y ultravioleta, así como la previsión de estudios radiológicos para conocer su estructura interna.

El proceso se desarrolló conforme a los principios de la Carta del Restauro (1972 y 1987), garantizando en todo momento la reversibilidad de los tratamientos y el respeto a la obra original. Entre las actuaciones realizadas destacan la consolidación estructural interior mediante resinas, el refuerzo de ensambles, la fijación de la policromía original, la limpieza físico-química para eliminar depósitos y repolicromías, el sellado de grietas, el estucado de lagunas, la reintegración cromática diferenciada y la aplicación de una capa de protección final. Asimismo, se trataron y aislaron los elementos metálicos para prevenir futuras corrosiones y se actuó sobre la corona de espinas y la cruz.

El objetivo principal de la restauración ha sido frenar el deterioro, garantizar la estabilidad futura de la escultura y recuperar su lectura estética sin alterar su autenticidad ni su valor devocional.

Con esta intervención, la popular cofradía de la Soledad no solo recupera una de sus imágenes titulares más queridas, sino que asegura su conservación para las próximas generaciones. El Cristo de la Misericordia vuelve así a presidir la vida espiritual de Baza, cerrando un proceso que conjuga fe, responsabilidad patrimonial y compromiso con la historia local.