La Cofradía de Santiago celebra su 275 aniversario con una salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores El desfile procesional será este sábado y contará con las bandas de la Oliva de Salteras y Expiración de Quesada

El paso de la Virgen de los Dolores, en su desfile procesional en la mañana del Viernes Santo de Baza

JOSÉ UTRERA BAZA Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:23

Con motivo del 275 (1750-2025) aniversario fundacional de la popular Cofradía de Santiago, este sábado celebra una salida procesional extraordinaria con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. El evento que la cofradía lleva preparando desde hace tiempo, ha suscitado una gran expectación.

En la Semana Santa de Baza, lo habitual en la Cofradía de Santiago es que Jesús del Rescate, realice estación de penitencia el Lunes Santo y el Cristo del Descendimiento y la Virgen de los Dolores lo haga en la mañana del Viernes Santo. Esta vez la Virgen de los Dolores que fue la primera titular de la cofradía, lo hará en horario de tarde noche, para recorrer las principales calles del barrio de Santiago.

Parte de la expectación entorno al desfile procesional de este sábado, lo ha generado la participación de la centenaria Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras, que ira tras el paso de palio. Siendo la primera vez que la popular Oliva de Salteras, una de las más prestigiosas agrupaciones musicales de España, visite Baza. El pasado mes de mayo la Oliva de Salteras, acompañó a El Cachorro, en la procesión de Roma. Abriendo el desfile y junto a la Cruz de Guia marchará la Banda de Cornetas y Tambores Expiración de Quesada ( Jaén)

La celebración del 275 aniversario fundacional de la Cofradía de Santiago, ha estado cargada de eventos y actividades que comenzaron el 12 de enero con una misa Pontifical y siguió con el acto de presentación de cartel de 275 aniversario realizado por Jesús Mirón y un extraordinario pregón a cargo del que fuera Hermano Mayor de la Cofradía, Javier Molina Argente.

En el mes de mayo, la imagen de la Virgen de los Dolores, visitó por primera vez la iglesia de la Merced, donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Piedad, patrona de Baza.

Septenario

En los últimos meses han sido muchas las actividades que se han celebrado, entre ellas y desde el pasado 20 de septiembre, en la Iglesia de Santiago un Septenario, en el que están participando varios sacerdotes que en su día ejercieron como consiliarios de la cofradía.

El primero de ellos ha sido Manuel Caler López, destacando además el acompañamiento musical del Coro de Voces Graves «Señor Santiago» y el estreno de una nueva obra musical compuesta por Alejandro José Baena Regalado, titulada «Magnificat». Antiguos consiliarios de la cofradía que han participado han sido Juan José Toral; Pablo Antonio Villafranca; Mario García Gómez; Antonio Manuel Travé Morales; Emilio J. Fernández Valenzuela y finalmente el actual consiliario Sergio Joaquín Villalba Marcos.

En los últimos días, y con la implicación de muchos cofrades, y la especial implicación del Grupo Joven, se está decorando las guirnaldas y banderolas las calles del recorrido por el que transcurrirá el desfile procesional que es muy diferente al habitual de Semana Santa. La salida esta prevista para las 20,30 horas desde Manuel de Góngora hacia las calles, Agua, Puerta de Lorca, Sierra Espuña, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Solares, Monjas, Jesús Dominguez, Corredera, Plaza Santo Domingo, Dolores, Carril, Plaza de San Francisco, Avenida José de Mora, Hiladores y Plaza de Santiago a donde esta previsto que el desfile llegue a las una de la madrugada.

Entre los invitados a participar en el desfile procesional extraordinario de la Virgen de los Dolores, están las 32 cofradías y hermandades de Granada que tienen la misma advocación.