El Club Rítmica Baza Dentia participará, por primera vez en su trayectoria, en un Campeonato de España Base de Conjuntos. Será este sábado, 21 de ... noviembre, en Cartagena (Murcia), con su conjunto Alevín Base, integrado por cinco gimnastas bastetanas de 11 años que han conseguido clasificarse para esta cita nacional tras alcanzar la sexta posición en el Campeonato de Andalucía, celebrado hace dos semanas.

Las protagonistas son Clara García, Elena Torres, Julia Rodríguez, Nayra Azor y Adriana González. Las cinco cursan sexto de Educación Primaria y compaginan sus estudios con una preparación deportiva que exige constancia y muchas horas de trabajo. Cuatro de ellas son alumnas del FED La Presentación, mientras que Julia Rodríguez estudia en el CEIP Ciudad de Baza.

Su recorrido en la gimnasia rítmica comenzó cuando tenían apenas siete años. Desde entonces han pasado por las distintas etapas de formación del club hasta llegar a la categoría Alevín Base y conseguir la clasificación para el campeonato nacional. Un camino en el que han ido adquiriendo técnica, coordinación y experiencia en una disciplina que exige precisión y sincronización en los ejercicios de conjunto.

Actualmente entrenan 13 horas y media a la semana, repartidas entre las instalaciones del IES Alcrebite y el Pabellón Municipal de Deportes de Baza. La preparación está dirigida por su entrenadora, Cristina Morales, que las ha acompañado durante el proceso de trabajo para afrontar esta competición.

La participación en Cartagena supone también un hito para el propio Club Rítmica Baza Dentia. La entidad nació por iniciativa de un grupo de padres y madres que quisieron ofrecer a las niñas de Baza la posibilidad de practicar y formarse en gimnasia rítmica. Con el tiempo, aquel proyecto se ha consolidado como una estructura deportiva dedicada a la formación y al desarrollo de esta disciplina en la ciudad.

El conjunto bastetano tiene prevista su actuación a las 13:32 horas del sábado, en una competición que se enmarca en el Campeonato Nacional Base de Conjuntos Iberdrola, en Cartagena, del 19 al 22 de noviembre y reúne a equipos de diferentes categorías procedentes de todo el país. Además, será en un horario que permitirá a familiares, aficionados y seguidores del club acompañar a las gimnastas a través de la retransmisión en directo disponible en COE TV, con señal televisiva en abierto a través del anterior enlace.