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La CHG tramita la licitación por 1,7M€ el anteproyecto de consolidación de regadíos

La Comunidad General de Regantes adelante que este verano se adjudicará

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Hugo Morán, Pedro Fernández y regantes
Hugo Morán, Pedro Fernández y regantes. (JOSÉ UTRERA)

JOSÉ UTRERA

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El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mantiene una reunión técnica con representantes de la Comunidad General de Regantes del Negratín, en las ... comarcas de Baza y Huéscar, para analizar el estado de tramitación del proyecto de consolidación de regadíos vinculado al embalse del Negratín.

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La CHG tramita la licitación por 1,7M€ el anteproyecto de consolidación de regadíos

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La CHG tramita la licitación por 1,7M€ el anteproyecto de consolidación de regadíos