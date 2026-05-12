La CHG tramita la licitación por 1,7M€ el anteproyecto de consolidación de regadíos

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mantiene una reunión técnica con representantes de la Comunidad General de Regantes del Negratín, en las ... comarcas de Baza y Huéscar, para analizar el estado de tramitación del proyecto de consolidación de regadíos vinculado al embalse del Negratín.

La actuación, incluida en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, prevé consolidar más de 6.500 hectáreas de regadío mediante el aprovechamiento de 18,5 hectómetros cúbicos de agua procedentes del Negratín.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, Morán ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya tramita la licitación para la redacción del anteproyecto, con un presupuesto superior a 1,7 millones de euros.

El secretario de Estado señala que el documento elaborado por las propias comunidades de regantes servirá de base para desarrollar el procedimiento administrativo y técnico necesario, que incluirá la delimitación de la zona regable, la redacción de los proyectos definitivos, la evaluación ambiental y la posterior licitación de las obras.

Además, indica que el Ministerio de Agricultura trabaja de forma paralela en la planificación de las actuaciones en baja, con el objetivo de coordinar ambos procesos y agilizar el desarrollo del proyecto.

Morán destaca la colaboración entre administraciones y agricultores tras «un largo periodo de trabajo» impulsado principalmente por las comunidades de regantes, y defendió la importancia de mantener informado al sector sobre cada avance administrativo y técnico.

Por su parte, el presidente de la comunidad de regantes Siete Fuentes Negratín y de la Junta Central del Negratín, José Antonio Azor, ha vuelto a calificar la iniciativa como «un hecho histórico» después de más de quince años de trabajo conjunto entre los regantes de la comarca bastetana.

Azor subraya que el proyecto se espera esté licitado este verano y permitirá aprovechar recursos hídricos del embalse del Negratín y reducir la dependencia de los sondeos subterráneos, en un contexto de creciente presión sobre los acuíferos de la comarca.