El Centro de Tratamiento de Adicciones AD-HOC de Baza se acredita contra la Violencia de Género

Tras varios meses de intenso trabajo por parte del personal técnico y un proceso de evaluación exhaustivo, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha ... acreditado al Centro de Tratamiento de Adicciones AD-HOC de Baza como Centro de Atención a las Adicciones comprometido contra la Violencia de Género.

Esta certificación fue entregada en las III Jornadas Provinciales de Ámbito Sanitario ante la Violencia de Género celebradas en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.

Estar comprometido frente a la violencia de género supone: Que su centro es un entorno seguro y especializado en la atención a la violencia de género. Que sus profesionales están formados para la identificación, abordaje y seguimiento de las víctimas de violencia de género. Que dispone de sistemas de detección de cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Que realiza una labor coordinada y en cooperación con otras administraciones para contribuir a la protección de las víctimas violencia de género. Que está implicado con la sociedad en la sensibilización y la prevención de este problema de salud.

El trabajo realizado para acreditarse en una adecuada atención a las mujeres que sufren violencia de género unido a un problema de adicciones ha sido muy valioso, ya que ha supuesto una revisión, actualización y mejora de todos los procesos que, en esta materia, se realizan en el centro. En concreto, se ha trabajado en las áreas de formación, estrategia y proyección en el entorno, detección, intervención, seguimiento y coordinación; siendo este último ámbito en la que se ha obtenido una mención especial ya que el centro sobresale en como colabora y se coordina con otros centros sanitarios, servicios sociales y otras instituciones para brindar una atención integral y continuada en el tiempo.