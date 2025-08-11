Celebrado con éxito el IV Festival de Baile de la Escuela Raúl Morenilla El evento forma parte de la XXIII edición del verano cultural de Puebla de Don Fadrique

JOSÉ UTRERA PUEBLA DE DON FADRIQUE Lunes, 11 de agosto 2025, 10:04

Fiel a su cita veraniega la Escuela de Baile Raúl Morenilla celebró con notable éxito el IV Festival de Baile, titulado «Un solo latir», actividad lúdica cultural que está incluida en la programación del XXIII Verano Cultural de Puebla de Don Fadrique.

El evento, se está consolidando como uno de los más esperados del verano en la localidad y comarca. El interés por festival propició que se agotaran con rapidez las más de 1000 entradas disponibles para los dos días que dura el festival, reflejando así el enorme interés que despiertan los espectáculos de la escuela.

El espectáculo de esta edición ha rendido homenaje a la cultura andaluza, articulando sus coreografías a través de un hilo narrativo que recuerda cómo, hace 500 años, el Duque de Alba cambió el nombre de la antigua Bolteruela por el actual nombre de Puebla de Don Fadrique. Desde ahí, se trazó un recorrido simbólico por las ocho provincias andaluzas a través de sus bailes más representativos: fandangos, tanguillos, alegrías, tangos, sevillanas, bulerías, entre otros estilos.

El broche de oro lo puso la provincia de Granada, con una llegada escénica a Puebla de Don Fadrique. El espectáculo concluyó con la Danza de Ánimas, el baile más simbólico y representativo de la localidad, que emocionó al público y reafirmó el valor de este tipo de propuestas culturales en el territorio.

Con este festival, la Escuela de Baile Raúl Morenilla continúa no solo formando a nuevas generaciones de bailarines, sino también promoviendo y preservando la identidad cultural de Puebla de Don Fadrique a través de la danza. Fundada en 2023 con algo más de 20 alumnos, la Escuela de Baile Raúl Morenilla cuenta hoy con más de 100 alumnos y alumnas repartidos en distintos niveles formativos. En solo dos años, se ha convertido en un referente cultural en la zona, atrayendo a cientos de personas a cada una de sus actuaciones.