Ambulancia en la puerta de urgencias del Hospital de Baza JOSÉ UTRERA

CCOO insiste en reivindicar un puesto terrestre del 061 para Baza

El sindicato vuelve a denunciar que la comarca se queda desatendida en los traslados de pacientes críticos a la capital

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 9 de febrero 2026, 14:29

Comenta

El sindicato CCOO denuncia que, a pesar del compromiso adquirido por la Consejería de Salud para instaurar una base del 061 en la Comarca de ... Baza, esta infraestructura sigue sin existir y continúa la merma en la atención urgente en esta zona. En Baza existe un equipo móvil SUAP (médico/a, enfermera/o y técnico de emergencias sanitarias) que se encarga 24h al día de la atención a urgencias y emergencias, tanto en domicilios como en vía pública o accidentes, en una extensa área que abarca desde Cuevas del Campo a Caniles, además de la localidad de Baza.

