CCOO insiste en reivindicar un puesto terrestre del 061 para Baza

El sindicato CCOO denuncia que, a pesar del compromiso adquirido por la Consejería de Salud para instaurar una base del 061 en la Comarca de ... Baza, esta infraestructura sigue sin existir y continúa la merma en la atención urgente en esta zona. En Baza existe un equipo móvil SUAP (médico/a, enfermera/o y técnico de emergencias sanitarias) que se encarga 24h al día de la atención a urgencias y emergencias, tanto en domicilios como en vía pública o accidentes, en una extensa área que abarca desde Cuevas del Campo a Caniles, además de la localidad de Baza.

CCOO recuera que como ya ha denunciado anteriormente, desde octubre de 2025 este equipo especializado tiene además que encargarse, de 8 a 20h, del traslado de pacientes críticos desde el hospital de Baza hasta hospitales de la capital granadina. Cuando esto ocurre, denuncia el sindicato, la población de Baza queda sin este valioso recurso. Como ha ocurrido en la mañana de hoy, cuando dicho equipo ha debido trasladar a un paciente a Granada dejando la comarca (Cuevas del Campo, Freila, Bacor, Zújar, Caniles y Baza) sin un recurso fundamental durante más de 4 horas.

El sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada asegura que desde octubre de 2025 la población de la comarca de Baza viene sufriendo una disminución de los recursos sanitarios de los que dispone. La Consejería se comprometió, a raíz de las denuncias de este sindicato, a instaurar una base del 061, y de manera temporal cubrirla con un equipo voluntario de Urgencias, pero nunca a expensas del equipo de urgencias SUAP Baza, dejando la asistencia emergente en situación precaria. Para CCOO, «la atención sanitaria urgente y vital no puede depender del código postal del usuario, por este motivo, desde el sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada exigimos a la administración sanitaria que la Comarca de Baza disponga de un equipo terrestre de 061, de manera inmediata, tal como le correspondería por población y dispersión».