Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un manifestante con un cartel pidiendo la dimisión del director gerente del Hospital de Baza JOSÉ UTRERA

CCOO exige el «cese inmediato» del gerente del Área Sanitaria y director del Hospital de Baza

El sindicato considera que pese a la «nefasta política sanitaria de la Junta, otras zonas sanitarias no presentan el deterioro que el centro hospitalario bastetano»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 17 de marzo 2026, 09:36

Comenta

CC OO ha pedido el cese del gerente del área sanitaria como máximo «responsable directo de la situación que atraviesa actualmente el Hospital de Baza ... y su zona de influencia». Señala en un comunicado que esta petición viene amparada por el respaldo dado en la manifestación en defensa de la sanidad del pasado fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea multitudinaria en un partido entre el Íllora y el Puerto de Motril deja cuatro heridos, uno con la mandíbula rota
  2. 2 Detenida por levantar del pelo, zarandear y golpear a su hija de dos años en Granada porque «se portaba mal»
  3. 3

    La Policía Nacional toma el distrito Norte: decenas de agentes y hasta patrullas a caballo
  4. 4 Herida una mujer al ser atropellada por el metro en la avenida Juan Pablo II
  5. 5 Los nueve restaurantes de Granada recomendados por Michelín recogen su placa
  6. 6 Granada se vuelca con el casting para una serie de época: «Soy cajero, pero dentro de mí hay un pequeño actor»
  7. 7 Abusa de una mujer dormida en Granada y le atenúan la pena por estar ebrio
  8. 8 Thiago Pitarch, la perla del Real Madrid, y sus veranos en Almuñécar
  9. 9 El nuevo restaurante de comida africana en Granada que acumula cinco estrellas en Google
  10. 10 Estas son las zonas de Granada en las que se van a construir nuevas viviendas VPO

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal CCOO exige el «cese inmediato» del gerente del Área Sanitaria y director del Hospital de Baza

CCOO exige el «cese inmediato» del gerente del Área Sanitaria y director del Hospital de Baza