CCOO exige el «cese inmediato» del gerente del Área Sanitaria y director del Hospital de Baza

CC OO ha pedido el cese del gerente del área sanitaria como máximo «responsable directo de la situación que atraviesa actualmente el Hospital de Baza ... y su zona de influencia». Señala en un comunicado que esta petición viene amparada por el respaldo dado en la manifestación en defensa de la sanidad del pasado fin de semana.

El sindicato considera «nefastas» las políticas sanitarias que está aplicando la Junta de Andalucía, pero también subraya que, «incluso bajo esas mismas políticas, otras áreas sanitarias no presentan el deterioro que sufre actualmente el Hospital de Baza». En este sentido, denuncian «reiterados incumplimientos y promesas que no se han materializado, como el anuncio de que Baza y su comarca contarían durante el primer trimestre del año con una base terrestre del Centro de Emergencias Sanitarias 061, un recurso que a día de hoy sigue sin implantarse».

Asimismo, desde CCOO critican que el gerente del área «continúe realizando guardias médicas en lugar de centrarse en la gestión sanitaria, además de señalar que habría percibido el complemento por jefatura de dichas guardias de forma irregular —concepto que ya no cobra— sin que conste la devolución del dinero percibido».

El sindicato señala que el área sanitaria Nordeste de Granada continúa padeciendo «una grave falta de profesionales: especialistas hospitalarios, médicos de familia, médico del trabajo, personal de enfermería, celadores y otros profesionales imprescindibles para garantizar una atención adecuada a la población».

Por todo ello, y ante el creciente malestar ciudadano, CCOO «exige como primera medida el cese inmediato del gerente del Área Sanitaria, Pedro Ruiz Lorenzo, al considerar que la situación actual requiere un cambio urgente en la gestión sanitaria para recuperar la calidad asistencial que merece la población de Baza y su comarca».