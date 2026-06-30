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Castril ayuda a mantener el brazal del Trillo en una jornada de voluntariado ambiental y conservación del patrimonio hidráulico local

La iniciativa del laboratorio MEMOLab-UGR se enmarca en el proyecto FORTALECE, que pretende restaurar áreas degradadas, crear empleo verde e impulsar la cadena monte-industria en las comarcas forestales de Granada, Jaén y Almería

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Limpieza de acequias en Castril.
José Utrera García

José Utrera García

Castril

Castril acoge una jornada de limpieza y mantenimiento del brazal del Trillo, organizada por el Laboratorio de Arqueología Biocultural MEMOLab de la Universidad de Granada ( ... UGR) en colaboración con el Ayuntamiento de Castril, la Comunidad de Regantes de Castril y la Asociación de Comunidades Históricas y Tradicionales de Andalucía. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto FORTALECE, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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Castril ayuda a mantener el brazal del Trillo en una jornada de voluntariado ambiental y conservación del patrimonio hidráulico local

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