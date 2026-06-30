Castril ayuda a mantener el brazal del Trillo en una jornada de voluntariado ambiental y conservación del patrimonio hidráulico local

Castril acoge una jornada de limpieza y mantenimiento del brazal del Trillo, organizada por el Laboratorio de Arqueología Biocultural MEMOLab de la Universidad de Granada ( ... UGR) en colaboración con el Ayuntamiento de Castril, la Comunidad de Regantes de Castril y la Asociación de Comunidades Históricas y Tradicionales de Andalucía. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto FORTALECE, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La actuación se centró en la retirada de tierra acumulada y vegetación que dificultaban el correcto funcionamiento de este canal histórico. Previamente, la Comunidad de Regantes realizó labores de desbroce para facilitar el acceso y el trabajo posterior de los voluntarios. Durante la jornada, el grupo participante llevó a cabo la limpieza manual del cauce utilizando herramientas tradicionales.

El brazal del Trillo es una prolongación de la acequia madre del Tercer Canal, que nace en la Fuente de Tubos. Este ramal discurre por una ladera aterrazada donde predomina el cultivo del olivo. A lo largo de su recorrido, el agua desciende por diferentes terrazas mediante pequeñas cascadas hasta llegar al núcleo urbano de Castril, configurando un paisaje agrícola de gran valor histórico y ambiental.

Además de la intervención principal, se realizaron labores de limpieza en el inicio del brazal del Nogueral, otra ramificación del Tercer Canal que nace en el mismo partidor que el Trillo. Esta acción permitió mejorar la circulación del agua en ambos ramales y contribuir a la conservación de la red de riego tradicional.

La jornada concluyó con un baño en el río Castril, donde los voluntarios pudieron disfrutar de sus aguas frías y observar la biodiversidad asociada a este ecosistema fluvial. Posteriormente, todos los participantes compartieron una comida con vistas al valle del Castril, finalizando así una actividad que combinó trabajo comunitario, conservación del patrimonio hidráulico y disfrute del entorno natural.

Esta actividad se ha valorado muy positivamente por la participación y colaboración de las entidades y voluntarios implicados, destacando la importancia de estas iniciativas para mantener vivos los sistemas de riego históricos y fortalecer el vínculo entre las comunidades locales y su patrimonio.

El proyecto FORTALECE ha sido impulsado por la Unidad de Investigación de la Madera de Andalucía (UIMA) y el Laboratorio de Arqueología Biocultural (MEMOLab) de la Universidad de Granada, las universidades de Córdoba y Pablo de Olavide de Sevilla y el Instituto de Formación e Investigación Agraria y Pesquera (IFAPA) Camino de Purchil de la Junta de Andalucía.

FORTALECE se desarrollará a lo largo de los próximos dos años en 52 municipios de las Sierras del Sureste Peninsular: Sierra Nevada en Granada y Almería, Sierra de los Filabres y María en Almería y Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén.

El proyecto pretende dinamizar las comunidades de estas comarcas, impulsando la gestión forestal sostenible a través de prácticas de selvicultura regenerativa y la recuperación de los sistemas históricos de regadío, y aportar herramientas innovadoras en la cadena de valor de la madera, del árbol al edificio, a través del impulso a la industria de productos para la construcción sostenible.