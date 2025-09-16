El castillo de fuegos artificiales despide la feria y fiestas de Baza 2025 El buen tiempo y la participación han contribuido a vivir una buena feria

El cielo de Baza se iluminó anoche con el tradicional Castillo de Fuegos Artificiales que, durante unos diez minutos, puso el broche final a la Feria y Fiestas 2025. El espectáculo, lanzado desde las inmediaciones de la Plaza de Toros pudo contemplarse desde numerosos puntos del municipio y sus alrededores, congregando a vecinos y visitantes que eligieron tanto el recinto ferial como otros enclaves estratégicos para despedir los festejos.

La edición de este año se ha desarrollado a lo largo de dos fines de semana, con una programación que se inició el pasado 4 de septiembre con el Pregón de Feria a cargo de Ramón Rodríguez Carpio, realizando un pregón diferenciador, donde sus vivencias y orgullo gitano, estuvieron muy presentes. En el mismo acto se realizó y la entrega el merecido Premio Cascamorras a Jesús Samaniego. Al día siguiente tuvo lugar el Cascamorras Infantil, organizado por la Asociación Multicultural Cascamorras Baza, que volvió a reunir a miles de niños y familias en un ambiente festivo y multitudinario.

La llegada del Cascamorras, Fiesta de Interés Turístico Internacional, que atrajo a unas 20.000 personas según cálculos del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). Marco el inicio oficial de las fiestas, con un buen debutante Fran Vera, la carrera se desarrolló sin incidencias destacables y fue valorada de manera muy positiva por organizadores y asistentes.

El recinto ferial de la antigua estación de tren, registró una gran afluencia de personas durante casi toda la Feria, con lleno absoluto en las jornadas más señaladas, especialmente durante el fin de semana y el día 8, tras la tradicional Cabalgata. La Caseta Municipal fue de nuevo uno de los espacios más concurridos. Por tercer año consecutivo, el equipo de «El Rincón El Salero», de Orce, estuvo al frente de su oferta gastronómica, que recibió el reconocimiento del público por la calidad de los productos y la rapidez del servicio, propiciando numerosos llenos tanto al mediodía como en horario nocturno.

Anoche mientras comenzaba el desmontaje de algunas instalaciones en el recinto ferial, los más rezagados seguían disfrutando en la Caseta Municipal y en la zona de churrerías, donde se concentraron las últimas aglomeraciones antes poner el punto y final a la feria 2025, que albergo dos conciertos con sabor a despedida, el de Medina Azahara y Andy y Lucas.

En el aspecto religioso la procesión de la Virgen de la Piedad volvió a sacar a la gente a la calle, este año se han cumplido el 50 aniversario de su nombramiento como Alcaldesa Perpetua, lo que motivo la entrega de un «nuevo bastón» de mando por parte del alcalde.

Ese mismo día se celebró la tradicional misa en honor a la Virgen de la Piedad y la cabalgata de las fiestas, que también reunió a miles de personas para verla desfilar.

