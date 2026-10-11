Castilléjar abre un nuevo mes de alegaciones contra la planta de biometano y mantiene su rechazo al proyecto

El Ayuntamiento de Castilléjar ha abierto un nuevo periodo de un mes para presentar alegaciones contra el proyecto de construcción de una planta de biometano ... en el municipio. La decisión responde a la ampliación de la memoria presentada por la empresa promotora durante el anterior periodo de exposición pública, una modificación sustancial que obliga a habilitar un nuevo plazo antes de que el pleno municipal se pronuncie sobre la declaración de interés público de la instalación.

El equipo de gobierno mantiene su oposición al proyecto y considera que la planta no responde a los intereses de la localidad. La alcaldesa, Estefanía Martínez, ha trasladado a IDEAL el rechazo del Consistorio y ha asegurado que esta postura responde al «sentir mayoritario de los vecinos».

«Nuestra firme oposición a la instalación de la planta de biometano», ha manifestado Martínez, quien considera que una instalación de estas características puede tener consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la población.

La regidora ha advertido de los posibles problemas derivados de los olores y del incremento del tráfico pesado. «Un proyecto de esta envergadura genera olores insoportables y un tráfico constante de camiones pesados que terminará por destrozar nuestras carreteras e instalaciones locales», ha señalado.

Martínez también cuestiona los beneficios económicos que la planta aportaría al municipio. A su juicio, la actividad «no generaría empleo suficiente para compensar los posibles perjuicios». «Es un modelo de negocio que no genera puestos de trabajo significativos para la población del municipio. Por lo que el supuesto beneficio económico para el pueblo es inexistente», ha afirmado.

La alcaldesa ha insistido en que el Ayuntamiento mantendrá su oposición y recurrirá a los mecanismos legales disponibles para tratar de frenar la iniciativa. «Vamos a agotar todas las vías y medidas legales posibles para impedir que esta planta de biometano se implante en nuestro pueblo», ha asegurado. «Defender el bienestar, la salud y el futuro de Castilléjar es nuestra máxima prioridad», ha añadido.

Nuevas plazo alegaciones

La ampliación de la documentación por parte de la empresa promotora ha motivado la apertura de este nuevo periodo de exposición pública. Según el Ayuntamiento, las consultas realizadas a la Diputación, la Secretaría municipal y el asesor jurídico coinciden en la necesidad de repetir este trámite para garantizar la seguridad jurídica y evitar posibles impugnaciones o anulaciones judiciales.

Durante varias semanas, los vecinos y colectivos interesados podrán presentar sus alegaciones. Una vez concluido el plazo, el Consistorio estudiará las objeciones recibidas y dará respuesta a las mismas antes de llevar el asunto al Pleno municipal, órgano competente para decidir sobre la declaración de interés público del proyecto.

Además de reiterar su rechazo, el equipo de Gobierno ha apelado a la unidad de los representantes municipales, las plataformas ciudadanas y los vecinos para defender una posición común frente a la planta.

El ejecutivo local ha tendido la mano a los colectivos contrarios a la instalación y ha pedido a los grupos políticos de la Corporación que actúen conjuntamente cuando llegue el momento de votar en el Pleno.

La decisión municipal queda pendiente, por tanto, de la valoración de las alegaciones y del pronunciamiento de la Corporación. Mientras tanto, la alcaldesa mantiene una postura inequívoca y asegura que el Ayuntamiento utilizará todas las medidas legales a su alcance para impedir que la planta de biometano se instale en Castilléjar.