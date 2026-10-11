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Castilléjar abre un nuevo mes de alegaciones contra la planta de biometano y mantiene su rechazo al proyecto

La alcaldesa, Estefanía Martínez, asegura que el Ayuntamiento agotará todas las vías legales para impedir la instalación y advierte de sus posibles efectos sobre la calidad de vida, las carreteras y la salud de los vecinos

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Manifestacion contra la planta biometano en Castilléjar en 2025.
José Utrera García

José Utrera García

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El Ayuntamiento de Castilléjar ha abierto un nuevo periodo de un mes para presentar alegaciones contra el proyecto de construcción de una planta de biometano ... en el municipio. La decisión responde a la ampliación de la memoria presentada por la empresa promotora durante el anterior periodo de exposición pública, una modificación sustancial que obliga a habilitar un nuevo plazo antes de que el pleno municipal se pronuncie sobre la declaración de interés público de la instalación.

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Castilléjar abre un nuevo mes de alegaciones contra la planta de biometano y mantiene su rechazo al proyecto

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