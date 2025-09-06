Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la edición del año pasado del Cascamorras en su intento de salir de Baza con la imagen de la Virgen. J. Utrera

Cascamorras intentará llevarse hoy de Baza la imagen de la Virgen de la Piedad

Se espera una cifra de récord para vivir una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:05

Miles de personas se van a dar cita hoy en Baza para vivir la fiesta del Cascamorras. Todo está preparado, la ropa y el calzado, ... cientos de litros de pintura negra ecológica, las fachadas de las edificios y mobiliario urbano por donde pasa la carrera protegidos por grandes plásticos, también de color negro. En el reloj del tiempo que hay frente a los Caños Dorados, marca que solo quedan unas pocas horas para llegada del Cascamorras, una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional que posiblemente esta tarde logre por sí sola un récord de participación y de personas que acudan a presenciar la comitiva cascamorrera.

