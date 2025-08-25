El Cascamorras de Honor, Jesús Samaniego, visita la Escuela de Verano

José Utrera García Baza Lunes, 25 de agosto 2025, 23:47 Comenta Compartir

La magia del Cascamorras volvió a sentirse el pasado viernes en Baza. Jesús Samaniego, «Cascamorras de Honor», dedicó la jornada a llevar el espíritu de esta fiesta centenaria a quienes más la disfrutan: los niños, los mayores y los colectivos sociales de la ciudad.

La mañana comenzó con una explosión de color y sonrisas en la Escuela Municipal de Verano, donde decenas de pequeños, vestidos con pañuelos, camisetas y pintura en el rostro, recibieron a «Sama» con entusiasmo. Ataviado con su traje multicolor de gala y acompañado por el alcalde Pedro J. Ramos, la concejala de Educación y Bienestar Social, Priscila Martínez, y miembros de la Asociación Multicultural Cascamorras Baza, «Sama» fue recibido como un auténtico héroe.

Tras el cálido saludo, todos se reunieron en el salón de actos. Allí, Samaniego habló con el corazón, compartiendo con niños y adultos la historia y el significado de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, que une generaciones y emociones. Hubo risas, preguntas, regalos y hasta un concurso de dibujo, con diplomas que entregó el mismo Cascamorras. La jornada se cerró con una emotiva jura de bandera y una gran foto de familia, en la que no faltó la promesa de volver a encontrarse el 5 de septiembre en el Cascamorras Infantil, un día que todos esperan con ilusión.

La segunda parada fue el Centro de Día FAISEM-Rosa Chacel, donde los usuarios recibieron al Cascamorras vestidos con camisetas confeccionadas por ellos mismos y estampadas con huellas de manos como símbolo de unión. Allí, Samaniego volvió a mostrar la cercanía y el espíritu inclusivo que le caracterizan, transmitiendo alegría y cariño a todos los presentes. Como gesto de agradecimiento, los usuarios le entregaron una maceta elaborada colectiva, cerrándose el acto se cerró con la jura de bandera y una fotografía de grupo.

Visiblemente emocionado, Jesús Samaniego expresó al finalizar la jornada: «Hoy me llevo el cariño de cada uno de vosotros. El Cascamorras es de todos y para todos».

Unas visitas que continuarán en los próximos días recorriendo lugares como las escuelas de verano de los clubes Cid Hiaya, Montesinos, Zoaime y La Quinta. Ya el 5 de septiembre, la jornada será intensa: por la mañana visitará la Asociación Pro-discapacitados Psíquicos Jabalcón y la Residencia de las Hermanitas de San José y, por la tarde, estará en la Residencia Braulia Ramos, para finalizar con la Carrera del Cascamorras Infantil, que se celebrará a partir de las 19:00 horas en la plaza de las Eras y volverá a demostrar que el Cascamorras no entiende de edades ni de barreras, porque es un símbolo de unión, emoción y orgullo para todos los bastetanos.

Temas

Baza

Cascamorras