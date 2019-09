Ana Belén Vico realiza un brillante y muy emotivo pregón de las fiestas de Baza Ana Belén Vico en el centro de la foto, tras realizar su excelente pregón / JOSÉ UTRERA «El Cascamorras es tan especial que ningún bastetano, por lejos que esté, un día 6 de septiembre, a las seis de la tarde, no traslada su alma a las Arrodeas para recordar tan magna fiesta. Si estás presente lo vives, si estás ausente lo sientes y las lágrimas manan del sentimiento» JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 6 septiembre 2019, 10:50

La Magistrada bastetana. Ana Belém Vico Serrano, encargada de difundir las bondades de la Feria y Fiestas de Baza 2019 comenzó «su pregón elogiando a la ciudad que «yo no elegí pero tuve la suerte de nacer aquí» y agradeciendo al alcalde «el gran honor» y «enorme responsabilidad» que le suponen la encomienda de ser la pregonera de los festejos que se celebran desde hoy y durante 10 días en honor a la copatrona de Baza, le virgen de la Piedad.

En su pregón, de poco más de treinta minutos, Ana Belén Vico Serrano, se presentó y agradeció a su familia y a sus maestros la influencia que han ejercido sobre ella para llegar a ser la mujer que hoy es.

La pregonera que es Magistrada con destino en Almería, reflexiono sobre la Justicia en los tiempos actuales, en su importancia para mantener una sociedad más ética, igualitaria y honrada y en las dificultades de su oficio de juez.

Y destacó el papel de las mujeres que le han precedido «las mujeres empezamos a mejorar cuando nuestras madres y nuestras abuelas lucharon y se dejaron la piel para que nosotras tuviéramos una vida mejor que la que habían tenido ellas, porque las mujeres han sido trabajadoras siempre».

Ana Belén Vico, comento como inmediatamente después de recibir la llamada del Alcalde, «no pude sino acordarme de mis predecesores en esta tarea, todos ellos de unas cualidades y conocimientos de altísimo nivel, algunos de ellos compañeros de profesión como José Requena Paredes o Jesús Gavilán, ambos prestigiosos Magistrados, referentes en el mundo de la judicatura y la tristemente fallecida Magistrada de renombre, Raimunda de Peñafort Lorente. Y en los dos últimos años, el gran tenor Pablo Alonso y David Bastidas, artistas hasta la médula. Ante estos pregoneros y pregones, a muchos de los cuales he asistido maravillada y emocionada, no pude sino pensar y qué puedo decir yo que ya no se haya dicho sobre Baza y de la manera en qué ha sido dicho».

La pregonera que es hijo de reconocidos maestros de la enseñanza pública en Baza, también tuvo palabras de agradecimiento, para quienes le han ayudado desde la escuela. «Un profesor es el que enseña, un maestro es del que se aprende». A todos ellos, desde mi primera maestra, la señorita Antoñita Muñoz, a la que tanto quiero y que tanto me quiere, hasta mi preparador de oposiciones, Antonio Angulo, que siempre creyó en mí, y que lamentablemente nos dejó cuando empezaba a disfrutar de un merecido descanso tras la jubilación, les doy las gracias».

En referencia a Cascamorras, Ana Belén Vico, dijo, « no es sólo pintura y jolgorio, es rememorar la savia y amor propio de un pueblo que, con el máximo respeto, protege a su Virgen.

Cada redoble de tambor es una oración, cada jura de bandera es ver a hombres y mujeres postrados ante un símbolo de paz y fraternidad. El Cascamorras es tan especial que ningún bastetano, por lejos que esté de su tierra, un día 6 de septiembre, a las seis de la tarde, no traslada su alma a las Arrodeas para recordar tan magna fiesta. Si estás presente lo vives, si estás ausente lo sientes y las lágrimas manan del sentimiento profundo y del orgullo de ser bastetano. A la persona que lo encarna se le adora y mima porque no es un rival. Es un hermano al que se le encomienda la imposible misión de llevarse a nuestra Virgen».

Tras estas reflexiones la pregonera de la Feria y Fiestas de Baza, centro su muy bien estructurado pregón en la feria, en cada uno de los principales acontecimientos que la hacen única y especial y en los mejores recuerdos que guarda de los festejos que ha vivido. Cascamorras, la procesión de la patrona, los toros, los pinchos y el ambiente de las casetas y el castillo fin de fiestas con el que se despide la Feria y Fiestas.