La carta del paisaje del Geoparque suma ya 61 adhesiones

La Casa de la Cultura de Cuevas del Campo acogió la jornada de seguimiento de la Carta del Paisaje del Geoparque de Granada, un encuentro ... abierto a la participación de entidades, administraciones, agentes sociales y ciudadanía vinculada al territorio.

La sesión tuvo como objetivo revisar el primer año de aplicación de la Carta, compartir las actuaciones desarrolladas hasta el momento, recoger nuevas aportaciones y avanzar en la incorporación de nuevos compromisos. La jornada concluyó con la firma de 24 nuevas adhesiones, con las que ya son 61 los firmantes de la Carta del Paisaje del Geoparque de Granada.

La Carta del Paisaje es un instrumento de concertación social, voluntario y participativo, que busca construir una visión compartida sobre el territorio. Su finalidad es favorecer una gestión coordinada del paisaje, integrando la conservación del patrimonio natural y cultural, la calidad de vida de la población local y el desarrollo sostenible del Geoparque.

Este instrumento adquiere una especial relevancia en un territorio reconocido por la UNESCO por sus valores geológicos, ambientales, culturales y paisajísticos. La declaración como Geoparque Mundial de la UNESCO supone un reconocimiento internacional a la singularidad de este espacio, pero no establece por sí misma un régimen específico de conservación o mejora. Por ello, la Carta del Paisaje se plantea como una herramienta de gobernanza horizontal, basada en la implicación de administraciones, agentes socioeconómicos, asociaciones y ciudadanía.

El encuentro contó con una primera parte informativa, dedicada a explicar qué es la Carta, para qué sirve y qué se ha hecho durante su primer año de recorrido, para lo que se presentó el correspondiente informe de seguimiento, así como las actuaciones desarrolladas y las alegaciones realizadas en relación con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía; una segunda parte de escucha activa, orientada a recoger percepciones, inquietudes y propuestas del territorio; y un tercer bloque centrado en la firma de las nuevas adhesiones.

Con esta jornada, el Geoparque de Granada avanza en el seguimiento de la Carta del Paisaje y refuerza un proceso colectivo que pretende orientar las decisiones futuras que afectan al paisaje, fortalecer la identidad territorial y favorecer la participación local en torno a uno de los principales valores del territorio.

Estas acciones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos del Geoparque de Granada, que se desarrolla mediante un convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada.