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La carta del paisaje del Geoparque suma ya 61 adhesiones

Cuevas del Campo acoge una jornada de seguimiento de la Carta del Paisaje del Geoparque y suma 24 nuevas firmas de entidades, colectivos y empresas

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La alcaldesa de Cuevas del Campo firma la carta del paisaje del Geoparque
La alcaldesa de Cuevas del Campo firma la carta del paisaje del Geoparque. (IDEAL)

JOSÉ UTRERA

BAZA

La Casa de la Cultura de Cuevas del Campo acogió la jornada de seguimiento de la Carta del Paisaje del Geoparque de Granada, un encuentro ... abierto a la participación de entidades, administraciones, agentes sociales y ciudadanía vinculada al territorio.

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La carta del paisaje del Geoparque suma ya 61 adhesiones

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