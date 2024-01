El Carnaval de Baza será el 10 de febrero con el mismo formato que años anteriores

JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 19 de enero 2024, 08:35 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Carnaval ya empieza a dar las primeras señales, el Ayuntamiento de Baza dice tenerlo todo preparado para que no falte nada en la gran fiesta que están esperando los vecinos. La fecha elegida es el sábado 10 de febrero a primera hora de la tarde se reunirán en la Plaza Mayor los más pequeños para marchar en pasacalles hasta el pabellón municipal de deportes donde como todos los años se instalará una gran fiesta con atracciones y espectáculos diversos. A primeras horas de la noche el turno será para los mayores. También desde la Plaza Mayor partirá el tradicional desfile de disfraces que concluirá a las puertas de la carpa donde comenzará el tradicional baile de Carnaval con música hasta la madrugada. Para animar esta fiesta, el Ayuntamiento vuelve a poner en marcha el Concurso de Disfraces de Carnaval, en el que se van a repartir 3.300 euros en premios. La concejalía de Cultura considera que el apoyo y colaboración vecinal a las actividades organizadas por el consistorio es fundamental, por lo que se anima a la ciudadanía a través de este concurso a que participen y se disfracen potenciando así el atractivo de la fiesta. Se han establecido tres categorías: individual, pareja o trío, y grupos (cuatro o más componentes). Para poder optar a premio hay que inscribirse en la Casa de la Cultura antes de las nueve de la noche del viernes 9 de febrero; se recibirá allí un número que deberá estar bien visible en todo momento para poder ser calificado. Es imprescindible participar en el pasacalles previsto por la organización, que comenzará a las 21:30 desde la Plaza Mayor, y estar presente en el momento en que se haga público el fallo del jurado en la carpa a las doce de la noche. Si alguno de los premiados no estuviera allí, se entregaría el premio al siguiente clasificado. El jurado está compuesto por vecinos de Baza amantes del Carnaval, que valorarán la creación artística, originalidad, ingenio, materiales, dificultad, puesta en escena, etc.

En la categoría individual hay un premio de 150 euros. En la de pareja o trío el premio será de 300 euros. Y en la categoría de grupos se han establecido cuatro premios de 1.000, 750, 500 y 300 euros. Así mismo, el jurado podrá conceder dos premios especiales de 150 euros cada uno al integrante de la pareja, trío o grupo que destaque por su especial creatividad, desparpajo, humor, animación, etc. Igualmente, los premios podrán ser declarados desiertos.

Temas

Baza

Carnavales