El Carnaval de Baza se celebró sin desfile debido a la meteorología adversa

A pesar de las predicciones meteorológicas la concejalía de Cultura mantuvo la programación del carnaval, aunque a pocas horas del inicio se vio obligada a ... suspender la concentración y el desfile debido a la amenaza de la borrasca Marta, que a media tarde, trajo más lluvia.

Pese a las inclemencias meteorológicas cientos de personas, de todas las edades, se dieron cita en el pabellón de deportes, donde se había preparado la fiesta infantil, y después en la carpa climatizada para el concurso y bailes de carnaval.

Al suspenderse el desfile, en el que la gente y el jurado suelen apreciar y valorar a los participantes en el Concurso Municipal de Disfraces, la organización dispuso que cada uno de esos aspirantes pasara por el escenario para mostrar su disfraz. En total el certamen contó con dieciocho participantes, catorce grupos, tres tríos-parejas y un individual.

El jurado estuvo formado por los miembros de la comisión informativa municipal de Cultura y un representante por cada grupo. Minutos después de la medianoche hizo público su fallo. En la categoría de grupos el ganador fue «Furbys Family», seguido de «El vuelo de colores», «Volvemos a la infancia» y «Los amigotes kart». El alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, y el concejal de Cultura, José Gabriel López, fueron los encargados de entregar los premios de 1.000, 750, 500 y 300 euros, respectivamente. En la categoría de Tríos-Parejas el ganador fue «Las Marías Jiménez», seguidas de «La magia del Carnaval» y «Carnaval de Venezia», que recogieron 300, 200 y 100 euros. En la modalidad Individual el primer premio quedó desierto y el único participante, «Maldito muñeco», recogió el segundo reconocido con 50 euros. El premio Especial, dotado con 150 euros, fue para el grupo «Las Basti Pop».