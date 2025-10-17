Caniles muestra su cara más solidaria con el cáncer de mama triple negativo Vuelve el «Caniles Solidario», este sábado 18 de octubre, con charlas, desfile benéfico, música y actividades durante toda la jornada en el paseo Federico García Lorca.

JOSÉ UTRERA CANILES Viernes, 17 de octubre 2025, 18:31

Este sábado 18 de octubre, Las Triples volverán a llenar Caniles de solidaridad y esperanza. Durante todo el día, el paseo Federico García Lorca acogerá charlas con especialistas, actividades, música en vivo, DJs, servicio de bar y stand informativo de la asociación, así como sorteos y rifas para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama triple negativo y dar visibilidad a esta enfermedad.

Esta es la cuarta edición del «Caniles solidario» que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Caniles y con el apoyo de establecimientos comerciales, vecinos y muchas otras personas que de manera altruista han aportado su granito de arena para que el evento sea todo un éxito.

El plato fuerte es el Desfile Benéfico, que cuenta con la participación de pacientes de cáncer de mama que desfilaran por la pasarela, donde tiendas de moda, peluquerías y maquilladoras profesionales suman esfuerzos en la lucha contra la enfermedad. Cada año son más los establecimientos y profesionales de la moda que se añaden al desfile, contribuyendo a la proyección del evento para que se convierta en un referente de moda y solidaridad.

«Cada encuentro en Caniles es una semilla que germina en forma de investigación, de visibilidad y de esperanza para todas las pacientes», asegura Marta Virino, presidenta de Las Triples.

«Caniles Solidario» se consolida como una cita anual en la comarca de Baza y alrededores, tras la buena acogida de las ediciones anteriores. En 2022, la primera edición reunió a más de 500 personas con el lema «Planta tu semilla por el cáncer de mama», logrando recaudar 13.438 euros para la investigación. En 2023, se congregaron cientos de asistentes, destacando el Desfile Benéfico como uno de los momentos más emotivos. El año pasado, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, se celebró el tercer encuentro solidario por el que pasaron más de mil personas y se recaudaron 17.000 euros

Asociación Las Triples

La asociación Las Triples se constituyó el 3 de marzo de 2022, coincidiendo con el Día Internacional de Concienciación del Cáncer de Mama Triple Negativo, y es la primera entidad española dedicada a este subtipo de cáncer de mama. La iniciativa partió de un grupo online de pacientes de distintas ciudades de España que buscaban información veraz y actualizada sobre su enfermedad y un espacio propio para compartir inquietudes.

Desde su creación, Las Triples no han cesado en su empeño de reivindicar más investigación poniendo el foco en cuatro objetivos fundamentales: Visibilidad: campañas informativas y de sensibilización. Más investigación: recaudación y financiación de proyectos específicos. Equidad territorial: garantizar acceso igualitario a tratamientos. Más tratamientos específicos: inclusión de fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento en el Sistema Nacional de Salud, y su uso generalizado.