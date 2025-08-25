Caniles celebra con éxito una nueva edición de los Autos Locos La competición conto con siete autos siendo el más veloz 'Los Socorristas'

Caniles vivió este domingo una de sus citas más esperadas de este verano: Los Autos Locos 2025. Una jornada marcada por la creatividad, el esfuerzo y la diversión en la que reunió a más de tres centenares de personas en el recinto ferial, donde este año se instaló el circuito, dando más emoción en el recorrido por las curvas y distancias de altitud que caracterizan este recinto.

La competición contó con siete vehículos: El carricoche de bebé, Los socorristas, La perla negra, La Dorada 1ª, El bingo loco, Los legionarios y El Ferrari de Manuel. Todos ellos destacaron por su originalidad y su puesta en escena.

El evento se desarrolló en varias fases: tras dos vueltas de calentamiento, los equipos realizaron tres bajadas cronometradas para medir sus tiempos. Como broche final, se celebró una cuarta en conjunto, en la que los coches descendieron uno tras otro, ofreciendo un cierre por todo lo alto que fue muy aplaudido por el público.

El esfuerzo y la creatividad de los equipos se vio recompensado con varios premios en metálico. Los ganadores fueron: Al más veloz: Los socorristas. Al equipo más numeroso: El Bingo Loco, Al mejor diseño y originalidad: La Dorada 1ª y el premio infantil: El Ferrari de Manuel.

El circuito, protegido con vallas y alpacas, fue creado para el evento por Ayuntamiento y trabajadores municipales, así como con la ayuda y la seguridad de Protección Civil Caniles y por el grupo de voluntarios de Caniles para garantizar la seguridad de participantes y espectadores.

Con emoción en la pista y diversión asegurada para el público, la edición 2025 de los Autos Locos cierra el verano canilero dejando un recuerdo inolvidable y el listón muy alto para el próximo año. La alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez, quiso agradeció la participación y el ambiente vivido en esta edición: «Los Autos locos son un ejemplo de imaginación y el espíritu alegre de nuestro pueblo. Gracias a la implicación de vecinos y vecinas, familias, voluntarios y voluntarios de Protección Civil, hemos disfrutado de una jornada segura, divertida y con una gran participación».

