Caniles brilla en la Feria de los Pueblos de Armilla

El pasado fin de semana, Caniles destacó su potencial turístico cultural en la Feria de los Pueblos celebrada en Armilla, un evento organizado por Fermasa que se ha consolidado como referente para la promoción y la celebración de la diversidad municipal andaluza.

Durante tres jornadas, el stand de Caniles atrajo la atención de cientos de visitantes y representantes institucionales, convirtiéndose en uno de los espacios concurridos del recinto ferial. El municipio presentó una amplia oferta de actividades y recursos patrimoniales, desde el tradicional «Robo del Santo» hasta su singular Real Pósito, pasando por rutas de senderismo, cicloturismo, alojamientos rurales, el Centro Micológico y las verbenas populares; espacios como La Fabriquilla del Oro.

La delegación canilera, encabezada por la alcaldesa, María del Pilar Vázquez, puso en valor el trabajo conjunto de empresas y asociaciones locales, agradeciendo su implicación en la promoción de Caniles como destino de referencias en sabor, hospitalidad y tradición. Entre las empresas, también se destacaron alojamientos y restaurantes del municipio de Caniles.

El stand recibió visitas de numerosos alcaldes, representantes institucionales, influencers y creadoras de contenido como Carmen de Granada, quienes expresaron su interés en descubrir Caniles y compartir su experiencia con sus seguidores.

La participación en la Feria de los Pueblos ha sido, una vez más un éxito que refuerza el compromiso de Caniles con la difusión de su patrimonio, tradiciones y productos, proyectando su identidad en un marco de colaboración con otros municipios y consolidando su presencia en la escena turística y cultural de la provincia de Granada.