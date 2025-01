Los canileros preparados para robar el santo

JOSÉ UTRERA CANILES Lunes, 20 de enero 2025, 13:39 Comenta Compartir

No hay fecha más señalada en Caniles que el 20 de enero. Día del robo del santo, la fiesta más popular y genuina que cada canilero lleva en su interior, se sea o no creyente. Todo vecino de Caniles ha intentado al menos una vez en su vida robar el santo y muchos de ellos directa o indirectamente participan en el robo o colaboran con los «ladrones nuevos» en un organizar y pagar las fiestas de San Sebastián del año siguiente, papel en el que las familias tienen un aporte importante en todos los aspectos apoyando a los «ladrones». A lo largo del año son muchas actividades que organizan, algunas de ellas para recaudar fondos e intentar que no se cumpla el refrán local, «Una cosa es robar el santo y otra que el santo te robe a ti».

Los ladrones ya están organizados y juegan al despiste, no dicen sus intenciones y solo se descubrirán cuando a las 5 de esta tarde, la cruz portada por el ladrón del pasado año, salga al quicio de la puerta de la iglesia para dar comienzo a la procesión de San Sebastián y San Antonio. Por lo general de inmediato comienza «la pelea» o pugna por arrebatar la cruz de bronce y levantarla sobre las cabezas extendiendo el brazo lo más posible, al mismo tiempo que se grita ¡Viva San Sebastián! y ¡Vivan los hermanos nuevos! Será la señal de que el santo ya esta robado.

De inmediato, los abrazos y las lágrimas de emoción para unos por haber logrado el objetivo o de pena porque tienen que dejar el santo y pasar a denominarse hermanos viejos.

Una vez pasadas las primeras emociones se reorganiza la procesión, los hermanos nuevos cogen el trono de San Sebastián y los hermanos viejos el de San Antonio.

El día 20 de enero, supone la terminación de un año de actividades y encuentros organizados por los Hermanos de San Sebastián salientes que este año han sido muchas y de calidad. Esta misma noche la jornada finalizará con una verbena popular en la carpa de los Hermanos de San Sebastián, ubicada en la calle San Sebastián junto al Paseo Federico García Lorca, donde los asistentes podrán bailar y disfrutar de la música, creando un ambiente festivo que perdurará en la memoria de todos.

La alcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez se une la celebración de los Hermanos de San Sebastián, invitando a todos los vecinos a disfrutar como siempre de este día tan especial para Caniles y que quieren compartir con todos aquellos visitantes que se desplacen hasta la villa.

