Campaña contra el vapeo juvenil

JOSÉ UTRERA BAZA Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:58 Comenta Compartir

En los últimos años, entre preadolescentes y adolescentes, el vapear se ha vuelto muy popular por diversos motivos. Los vapeadores suelen suministrar nicotina en forma de sabores como caramelo o frutas; el vapeo es algo discreto, se puede vapear en cualquier momento y en cualquier lugar, por ejemplo, en el patio del colegio, en público o incluso en el baño, porque suele dejar muy poco rastro. Además, el vapeo está relativamente aceptado. En definitiva, la mayoría de los adolescentes consideran que vapear no es tan malo para la salud como fumar cigarrillos. El 25% de los niños de 12 a 13 años ya los ha probado y el 20% de los adolescentes de 14 a 18 años declara que vapean casi a diario.

Ante estos datos tan preocupantes, la delegación de Juventud de la Diputación de Granada y la Asociación Española Contra el Cáncer, en colaboración con el Ayuntamiento de Baza en nuestra ciudad, han puesto en marcha la campaña de sensibilización «Real Fest» dentro de las acciones enmarcadas en la estrategia «2030, primera generación de jóvenes libre de tabaco», perteneciente al programa de prevención del consumo de tabaco y vapers. Para ello han diseñado varios carteles bajo la apariencia de carteles de conciertos y festivales de música, en donde se advierten las múltiples consecuencias que el vapeo puede conllevar. Esta cartelería se va a distribuir entre la juventud con el objetivo de promover conductas saludables alejadas de estos productos. Ha manifestado el Diputado de Juventud de la Diputación de Granada, Roberto González Alonso, que ha participado en la presentación de la campaña en Baza, junto al responsable de AECC en la comarca, Francisco Manzaneda y diversos concejales y el propio alcalde de la ciudad bastetana, Pedro J Ramos.