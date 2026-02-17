Caja Rural Huéscar realiza una aportación económica al programa ERACIS+

Caja Rural de Huéscar ha realizado una aportación económica al programa ERACIS+ del municipio oscense, destinada a impulsar actividades relacionadas con la inclusión social y ... la empleabilidad, reforzando el impacto del programa en el territorio. «Agradecemos el apoyo de Caja Rural de Huéscar, especialmente de su directora, Mª Luisa Martínez, quien se ha mostrado en todo momento cercana y comprometida con este proyecto». Indican las responsables del programa.

Esta colaboración pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre instituciones públicas, entidades sociales y el sector financiero para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. El apoyo conjunto permite desarrollar acciones que no solo mejoran la situación laboral de los participantes, sino que también favorecen su integración activa en la comunidad.

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, busca mejorar la empleabilidad y la integración social de personas en situación de vulnerabilidad mediante formación, orientación y acompañamiento personalizado.

El programa ERACIS+, una iniciativa centrada en la inclusión social activa, se consolida como una herramienta clave para mejorar las oportunidades de empleo y la integración comunitaria de personas en situación de vulnerabilidad. Este proyecto, que se desarrolla en distintos territorios de Andalucía, apuesta por itinerarios personalizados que combinan formación, orientación laboral y acompañamiento social, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral y fortalecer la cohesión social.

ERACIS+ —cuyas siglas corresponden a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social— forma parte de una política pública impulsada por la Junta de Andalucía y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en colaboración con administraciones provinciales como la Diputación de Granada. Su finalidad es reducir las desigualdades sociales y promover la igualdad de oportunidades, especialmente en zonas con mayores índices de desempleo o exclusión.

Uno de los pilares fundamentales del programa es el diseño de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. Estos incluyen acciones de orientación profesional, formación en competencias laborales, desarrollo personal y acompañamiento continuo por parte de equipos profesionales especializados. El objetivo es dotar a los participantes de herramientas que mejoren su empleabilidad y faciliten su incorporación al mercado de trabajo.

El proyecto se desarrolla gracias al trabajo conjunto de entidades sociales como Inserta Andalucía y Asociación PASOS, que trabajan directamente con los beneficiarios para mejorar sus oportunidades de integración social y laboral.