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La Cabalgata y la Virgen de la Piedad llenaron de color y emoción el día grande de las fiestas de Baza

Miles de bastetanos y visitantes acompañaron el desfile de carrozas y la solemne procesión de la patrona

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El alcalde se unió a la fiesta
José Utrera García

José Utrera García

Baza

Baza vivió este martes uno de los días grandes de sus fiestas con una jornada en la que la tradición religiosa y la celebración popular ... volvieron a caminar de la mano. La Cabalgata de las Fiestas y la solemne procesión de la Virgen de la Piedad concentraron buena parte de la atención de miles de bastetanos y visitantes, que llenaron las calles de la ciudad en una jornada marcada por el calor y el color, la música, la devoción y el ambiente festivo.

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La Cabalgata y la Virgen de la Piedad llenaron de color y emoción el día grande de las fiestas de Baza

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