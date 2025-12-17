Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Ganadores del Open Airsoft de Caniles 2025

Buena participación en la III edición de Open Airsoft de Caniles

Más de cincuenta personas entre los 18 y los 40 años participaron en la competición

JOSÉ UTRERA

CANILES

Miércoles, 17 de diciembre 2025, 12:37

El pasado domingo, 14 de diciembre, tuvo lugar en el Pabellón Municipal de Caniles la III edición de Open Airsoft, una competición en la que ... participaron más de cincuenta personas con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años. Según declaraciones del concejal Santiago Corral, algunos de los participantes se desplazaron desde localidades como Cartagena y Murcia para formar parte de este evento, lo que demuestra el renombre de este tipo de competiciones.

