Buena participación en la III edición de Open Airsoft de Caniles

El pasado domingo, 14 de diciembre, tuvo lugar en el Pabellón Municipal de Caniles la III edición de Open Airsoft, una competición en la que ... participaron más de cincuenta personas con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años. Según declaraciones del concejal Santiago Corral, algunos de los participantes se desplazaron desde localidades como Cartagena y Murcia para formar parte de este evento, lo que demuestra el renombre de este tipo de competiciones.

La jornada dio comienzo con el pase de cronos de armas y el sorteo de emparejamientos. Posteriormente se inició la competición 3 contra 3 y más tarde, comenzó el recorrido de tiro, que fue cronometrado. Posteriormente, se realizó una prueba de armas de Airsoft, dirigida a mayores de 18 años para que pudieran probar las réplicas disponibles.

Una vez finalizadas todas las pruebas, se procedió a la entrega de premios a los tres mejores clasificados de cada categoría. Esta III edición de Open Airsoft, organizada por el Ayuntamiento de Caniles y con la colaboración de la División Especial de Caniles, ha sido la que ha contado con mayor número de participantes hasta la fecha.

El concejal, Santiago Corral ha declarado que ha sido una jornada muy positiva, con participantes llegados de distintos puntos, lo que pone en valor el trabajo realizado y el atractivo de este evento para el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Caniles ya se trabaja en la puesta en marcha de una nueva edición y se agradece la participación de todas las personas asistentes, así como el esfuerzo de la organización División Especial de Caniles y a la dedicación del presidente Gregorio Pastor. Con la mirada puesta en el futuro, deseamos que el próximo Open Airsoft continúe superando las expectativas alcanzadas.