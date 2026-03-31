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El desfile procesional del Rescate a su paso por la calle de las Monjas JOSÉ UTRERA

Brillante y solemne estación de penitencia de Jesús del Rescate en Baza

El paso del señor del barrio de Santiago es portado por su cuadrilla de costaleras como viene siendo habitual desde 1988

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 31 de marzo 2026, 11:34

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Fieles a su cita anual, cientos de personas se congregaron anoche en las inmediaciones de la iglesia parroquial de Santiago, para ver la salida procesional ... de Nuestro Padre Jesús del Rescate.

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