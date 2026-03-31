Brillante y solemne estación de penitencia de Jesús del Rescate en Baza

Fieles a su cita anual, cientos de personas se congregaron anoche en las inmediaciones de la iglesia parroquial de Santiago, para ver la salida procesional ... de Nuestro Padre Jesús del Rescate.

El señor de Santiago realizó su estación de penitencia recorriendo en primer lugar parte del barrio de Santiago, antes de dirigirse hacia la carrera oficial, portado por sus costaleras, que durante las horas previas al inicio del cortejo se encargaron de pinchar los cientos de claveles rojos que conforman el calvario todo rojo bajo los pies del Rescate.

Una hora antes de la salida, Javier Molina el capataz de la cuadrilla de costaleras más antigua de la provincia de Granada, reunió a su gente para darle las últimas instrucciones y recordarles que un año más iban a llevar sobre sus hombros al Cristo del Rescate, como solo ellas lo saben hacer, con emoción, entrega y pasión por su titular.

La cuadrilla de costaleras de Santiago fue fundada en 1987 y su primera salida procesional fue 1988 bajo la dirección de su primer capataz y creador de la cuadrilla Benito Rey. Uno de los mementos más entrañables del desfile procesional fue cuando las costaleras dedicaron una levanta a su primer capataz fallecido hace unos meses, levanta que se volvió a producir en la calle Ancha, ante unos familiares del Benito Rey. Unos metros después también uno otra levantad muy especial dedicada al músico Francisco Hernández, fallecido hace escasos días.

Anoche la Cofradía de Santiago también marcó un hito importante, pues por primera vez tuvo no una, sino tres cuadrillas de costaleras, que siguen aumentando en número y ya son 90.

Este incremento refleja un notable fortalecimiento del compromiso de las mujeres dentro de las tradiciones cofrades de la ciudad, donde su presencia es ya y desde hace años muy notable en todos sus ámbitos.

Hay lugares en los que gusta ver pasar al Rescate, uno de ellos es la calle Ancha, que de ancha no tiene nada. Y sobre todo el paso por la carrera oficial, con el incomparable marco de la Plaza Mayor donde todos los desfiles procesionales lucen esplendidos.

Otro dato relevante del desfile procesional de ayer lunes de la Venerable Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, Nuestro Padre Jesús del Rescate y Santísimo Cristo del Descendimiento, fue el gran número de mujeres de mantilla, y la participación tras la Cruz de Guía de jovencísimos penitentes, llamados a ser el relevo generacional dentro de unos años.

También un año más el acompañamiento musical estuvo a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Expiración de Quesada.

La cofradía de Santiago, cuya Hermana Mayor es María José Torres Collados, volverá a desfilar en la mañana del Viernes Santo con dos pasos el del Cristo del Descendimiento y el de la Virgen de los Dolores.