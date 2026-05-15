Bolaños carga desde Baza contra Moreno Bonilla por la situación de la sanidad andaluza

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desembarcó en Baza con un mensaje y un discurso centrado en la ... sanidad pública como eje de la campaña socialista en Andalucía. Durante un acto junto a la candidata socialista granadina, María Ángeles Prieto, el dirigente del PSOE aseguró que «si María Jesús Montero es la próxima presidenta de la Junta, nada será como hasta ahora».

Bolaños contrapuso el proyecto socialista al del actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que acusó de carecer de propuestas y de deteriorar los servicios públicos. El ministro defendió que mientras la vicepresidenta y líder socialista andaluza, María Jesús Montero, habla «de sanidad, educación, vivienda o igualdad», Moreno Bonilla «se dedica a cantar y a no decir nada».

El tono del acto fue especialmente duro en materia sanitaria. Bolaños llegó a afirmar que «el domingo está en juego» que una persona enferma pueda recibir un diagnóstico a tiempo y vinculó directamente un posible cambio político en Andalucía con la calidad de la atención médica. Incluso aseguró que, bajo un gobierno socialista, una mujer podría «salir sana y salva» gracias a una detección precoz, mientras que con el PP el diagnóstico llegaría tarde.

Las declaraciones elevaron la presión política sobre la gestión sanitaria de la Junta y reforzaron una estrategia del PSOE basada en presentar las elecciones como un plebiscito sobre los servicios públicos. El ministro también acusó al PP de favorecer la universidad privada y de carecer de políticas eficaces de vivienda, asegurando que la derecha aplica la lógica de «quien pueda que se la pague».

Por su parte, María Ángeles Prieto centró buena parte de su intervención en el futuro del Hospital de Baza, símbolo recurrente del debate sanitario en el nordeste granadino. La dirigente socialista sostuvo que los comicios decidirán «si queremos recuperar el hospital de Baza o continuar con su desmantelamiento», afirmando que «Moreno Bonilla o la mejora del hospital son incompatibles».

La candidata también alertó del cierre de colegios en el medio rural y defendió un plan socialista para construir 10.000 viviendas en la provincia de Granada y fomentar el alquiler asequible en las zonas rurales.

El acto concluyó con una apelación directa a concentrar el voto progresista en el PSOE para desalojar al PP de la Junta. El secretario general del PSOE bastetano, Manuel Gavilán, acusó además al Ejecutivo andaluz de incumplir promesas históricas en infraestructuras y transporte en la comarca de Baza.