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Bolaños carga desde Baza contra Moreno Bonilla por la situación de la sanidad andaluza

El ministro vincula un eventual gobierno de María Jesús Montero con la «salvación» de los servicios públicos mientras el PSOE endurece el tono al afirmar que «nos va la vida» en las elecciones andaluzas

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Féliz Bolaños en el cine Ideal de Baza
Féliz Bolaños en el cine Ideal de Baza. (JOSÉ UTRERA)

JOSÉ UTRERA

BAZA

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desembarcó en Baza con un mensaje y un discurso centrado en la ... sanidad pública como eje de la campaña socialista en Andalucía. Durante un acto junto a la candidata socialista granadina, María Ángeles Prieto, el dirigente del PSOE aseguró que «si María Jesús Montero es la próxima presidenta de la Junta, nada será como hasta ahora».

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Bolaños carga desde Baza contra Moreno Bonilla por la situación de la sanidad andaluza

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