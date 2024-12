Benamaurel recibirá una reliquia de primer grado de su Santo Patrón: San León Magno

JOSÉ UTRERA BENAMAUREL Martes, 31 de diciembre 2024, 13:55 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

El próximo 5 de abril el pueblo de Benamaurel vivirá un acontecimiento histórico entorno a su Santo Patrón, el Gran Papa y Doctor de la Iglesia, San León Magno. Esta localidad le posee una gran devoción desde siglos atrás pues, ya en el siglo XVIII, según el Catastro de Ensenada (1751), se tiene constancia que disponía de una serie de propiedades, por lo que nos constata, que su veneración ya se encontraba fuertemente arraigada, de acuerdo a una serie de características y acontecimientos históricos sucedidos en la localidad, su introducción entre los benamaurelenses tuvo que darse a finales del siglo XVI o principios del XVII.

La Comisión para la solicitud de la reliquia, ha estado formada por el Párroco de la localidad, Joaquín Caler, la Hermana Mayor de la Hermandad de San León. Rosa María Trabalón y el historiador local, Miguel Ángel Martínez Pozo quien argumenta que, según sus estudios e investigación «se tiene constancia de la existencia de una reliquia de primera clase hasta su pérdida en la Guerra Civil Española, concretamente un hueso (ex ossibus), la cual solía ser portada por el sacerdote dentro de una custodia durante los recorridos procesionales». Rosa María Trabalón señala que «su desaparición, así como del relicario que lo portaba durante la contienda más la destrucción completa de la propia Imagen del Santo no consiguieron, por un lado, la pérdida de la fe de sus habitantes hacia su patrón, que no fue olvidado y se mantuvo la tradición y costumbres alrededor del San León. Una vez finalizada la guerra civil, se realizó una nueva talla».

La reliquia viajará hasta Benamaurel custodiada por el Obispo, Francisco Jesús Orozco Mengíbar, quien será recibido por el sacerdote, autoridades y hermandades invitadas, así como por la ciudadanía, en la ermita del Santo Patrón, acompañándolo, bajo protocolo establecido, hasta la Plaza Mayor donde presidirá la Santa Misa para, seguidamente, introducirla en un relicario que permanecerá, junto a la imagen del Santo, tanto en el templo parroquial como en sus salidas procesionales. El expediente de concesión comenzó el pasado 15 de agosto, día de la Asunción y culminará el 5 de abril, día que quedará para la historia y el recuerdo de sus habitantes.

La Comisión, que trató el asunto con la máxima discreción, dio a conocer el acontecimiento en la Misa de Navidad por medio del párroco local el cual expuso que «San León Magno, con su firme defensa de la fe y su incansable labor pastoral, ha sido una fuente constante de inspiración y guía espiritual para nuestra comunidad. Consideramos que la presencia y recuperación de una reliquia suya, fortalecería nuestra fe y nos ayudará a seguir su ejemplo de dedicación y amor hacia la Iglesia».

