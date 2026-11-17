La profesora del IES Pedro Jiménez Montoya de Baza Belén María Mesas Sánchez se ha convertido en protagonista de dos importantes reconocimientos nacionales que avalan ... su trayectoria y compromiso con la educación ambiental, la sostenibilidad y la participación social. La docente ha sido distinguida como Docente Referente 2026 en Sostenibilidad en Educación y ha conseguido el Primer Premio Nacional Aprendizaje-Servicio 2026 en la categoría de Educación Ambiental por el trabajo desarrollado en torno al proyecto de recuperación y protección del Humedal del Baíco.

Ambos reconocimientos han motivado la visita al centro educativo de la delegada territorial de Educación, María José Martín, acompañada por la concejala de Educación del Ayuntamiento de Baza, Priscila Martínez. Durante el encuentro, las representantes institucionales conocieron de primera mano las iniciativas que desarrolla el instituto y trasladaron su felicitación a la profesora y al alumnado que participa en estos proyectos.

La visita permitió conocer experiencias educativas vinculadas a la sostenibilidad, la conservación del patrimonio natural, la inclusión y la implicación de los estudiantes en los problemas de su entorno. La delegada de Educación destacó la importancia de acercar el aprendizaje a la realidad cotidiana y fomentar valores de respeto y responsabilidad hacia el medio ambiente.

La trayectoria de Belén María Mesas está especialmente vinculada a la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS), una fórmula educativa que combina los contenidos curriculares con actuaciones que persiguen un beneficio directo para la comunidad. A través de esta metodología ha impulsado diferentes proyectos, entre ellos Conectados por Filabres, TransFilabres-Baza, INCLÚYEME y Salvemos el Humedal del Baíco.

Este último se ha convertido en una de las iniciativas más destacadas por su repercusión educativa, ambiental y social. El proyecto, también identificado como 'Baíco: Recuperando nuestro humedal', ha permitido que el alumnado investigue los valores naturales e históricos de este espacio, conozca las amenazas que comprometen su conservación y participe en campañas de sensibilización, elaboración de materiales divulgativos, actividades artísticas y propuestas dirigidas a las administraciones.

Una labor que ha trascendido las aulas y ha implicado a centros educativos, asociaciones, familias y diferentes colectivos de la comarca. Entre sus resultados destaca la recogida de más de 7.000 firmas en defensa del Humedal del Baíco, una muestra de la capacidad de movilización social que puede alcanzar un proyecto educativo cuando conecta el aprendizaje con las necesidades del territorio.

Referente

El reconocimiento como Docente Referente 2026 en Sostenibilidad en Educación corresponde a la primera edición de estos galardones promovidos por Fundación Ibercaja. La convocatoria recibió 478 candidaturas procedentes de las 17 comunidades autónomas. Después de un proceso de selección en dos fases y con 25 finalistas, fueron elegidos cinco docentes, uno por cada categoría, entre ellos Belén María Mesas en la modalidad de Sostenibilidad en Educación.

A este reconocimiento se suma el Primer Premio Nacional Aprendizaje-Servicio 2026 en Educación Ambiental, concedido al trabajo desarrollado en torno al Humedal del Baíco. Estos galardones están organizados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la ONG Educo, con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el apoyo de diferentes entidades.

La profesora ha querido compartir estos reconocimientos con toda la comunidad educativa y las numerosas personas y colectivos que han colaborado en el proyecto. Una iniciativa en la que han participado estudiantes de ESO, Bachillerato, el Ciclo de Educación Infantil y el Aula Específica, junto a un amplio equipo de docentes, entre ellos Antonio José García Martínez, Francesca Llagas López y Carmen María Artacho Sánchez.

También han contribuido el equipo directivo del instituto, las familias, el personal de administración y servicios, el Ayuntamiento de Baza, la Asociación Proyecto Sierra de Baza, la Asociación Savia y los colegios de la ciudad, además de numerosos ciudadanos que se han sumado a las actividades.

Los dos reconocimientos sitúan el trabajo de Belén María Mesas como un referente de la educación ambiental y del aprendizaje comprometido con el entorno. Una labor que demuestra cómo desde las aulas se puede contribuir a la protección del patrimonio natural de Baza y su comarca, al tiempo que se forma a jóvenes más conscientes, participativos y comprometidos con su territorio.