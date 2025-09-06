Baza vuelve a fracasar... y a divertirse

José Utrera Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

Ayer en la fiesta del Cascamorras, pasó como en los encierros de San Fermín cuando caen en fin se semana: es prácticamente imposible correr. Salvando las distancias, porque son fiestas muy diferentes, pero sirven de ejemplo ante lo que ayer le tocó lidiar a Fran Vera, Cascamorras, según los datos oficiales facilitados por el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, fueron 20.000 las personas que participaron ayer en la fiesta del Cascamorras, aportados desde el Puesto de Mando Avanzado del GREA ubicado en un lugar estratégico del recorrido.

El debutante Fran Vera, como todos los buenos sucesores de Juan Pedernal –el accitano que según la leyenda se encontró la imagen de la Virgen de la Piedad– supo desde el primer metro en las Arrodeas, ponerse de su parte a los miles de bastetanos que le esperaban para pintarlo y pintarse de negro con los varios cientos de litros de pintura negra ecológica que el ayuntamiento había dispuesto en lugares estratégicos para que el enviado accitano no llegase limpio, sin una mancha, a la Plaza de la Merced. De haberlo logrado, según el pacto suscrito hace 432 años, se podría llevar a Guadix la imagen de la Virgen de la Piedad, patrona de Baza.

El Cascamorras 2025, Fran Vera, siguiendo la línea de su primo Antonio Vera y también de los Escudero, José Heras, Alex Baena, Samaniego y otros tantos cascamorreros de los últimos 33 años, realizo una buena carrera, siguiendo las pautas, realizando las juras de bandera en los lugares indicados e intentando moverse entre la gran multitud.

Aunque la mayoría de las veces le fue difícil correr, hacer un pasillo o jurar bandera sin dificultad. El esfuerzo fue mucho y demostró estar preparado física y mentalmente para el desafío de cumplir un objetivo que llevaba buscando desde hace años.

A lo largo del recorrido Fran Vera, que es profesor en el colegio Divina Infantita de Guadix, tuvo la sorpresa de poder saludar algunos de sus alumnos que acudieron a Baza para presenciar y participar en la fiesta del Cascamorras.

Poco a poco Fran Vera fue realizando el recorrido marcado que este año volvió a ser el tradicional, pero con más gente que nunca. Fue impresionante ver a la multitud bajando desde la Arrodeas, en los Caños Dorados no cabía nadie más y lo mismo pasó en la Plaza Mayor, hasta donde la comitiva, estando es espacio repleto de gente, aunque muchos se fueran quedando por el camino, por no poder seguir todo el recorrido.

Finalmente, Cascamorras entró a la Iglesia de la Piedad, donde tras ducharse y vestirse el traje típico del Cascamorras, se postro ante la Virgen, ante la atenta mirada de su mujer Maite, familia y cascamorreros. Así como responsables de la Hermandad de la Virgen de la Piedad de Baza y también de Guadix.

Entre los miles de participantes de la fiesta se notó muchas visitantes que era la primera vez que acudían a Baza, pero también había bastetanos llegados desde distintos puntos de la geografía, que hacía años que no vivían la fiesta, como Antonio Domene, José Antonio, Ismael Martínez y otros muchos. Por otra parte, y después de muchos años, ayer fue la primera vez que permanecieron cerrados los balcones de la mítica casa de la antigua farmacia, ahora heladería. Las hermanas Paquita y Antonita, siempre tan amables y colaboradoras con muchos medios de comunicación para que pudieran tomar las mejores imágenes de la fiesta, ahora se encuentran en sendas residencias.

Incidencias

El Puesto de Mando Avanzado informó que se realizaron un total, de 21 atenciones correspondientes a heridos leves, la mayoría de ellos por golpes, pisotones, pequeñas heridas, etc. De ellos, dos casos fueron trasladados al Hospital de Baza al considerarse heridas de mayor grado, y una al Centro de Salud, una joven que sufrió un pequeño desmayo sin mayores consecuencias.

El Cascamorras suele atraer a diversos políticos, locales por supuesto y ayer entre los que corrieron el Cascamorras estaban el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el portavoz local del PSOE, Manolo Gavilán, el diputado provincial Roberto González, y propio alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos y por primera vez el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, que fue pintado como manda la tradición y se mostró entusiasmado con la fiesta, prometiendo volver. «Ha sido impresionante, primero desde el balcón, y después entre los muchos bastetanos. Es una fiesta única, que tiene una vertiente económica, me ha costado encontrar alojamiento, las plazas hoteleras están ocupadas, los restaurantes, bares esta fiesta general una actividad en toda la comarca y tampoco, y es de destacar el esfuerzo de los ayuntamientos de Baza y Guadix para seguir engrandeciendo la fiesta del Cascamorras que junta a la Semana Santa de Granada, está declarada de Interés Turístico Internacional», destaco Francis Rodríguez.

Hoy domingo el Cascamorras recorrerá las principales calles de Baza, realzando una recolecta para la Hermandad y jurando bandera cada vez que los bastetanos y visitantes se lo pidan.

Temas

Cascamorras

Comenta Reporta un error