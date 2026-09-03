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Baza rinde homenaje permanente a todos los Cascamorras con la instalación de placas conmemorativas en la Plaza de las Eras

La Asociación Multicultural Cascamorras Baza y el Ayuntamiento instalan un espacio conmemorativo que reúne los nombres de distintas generaciones de protagonistas de una tradición que cada septiembre une a Baza y Guadix

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Familia del Cascamoras bastetano Esteban Valverde
José Utrera García

José Utrera García

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La Plaza de las Eras de Baza cuenta desde ahora con un nuevo espacio dedicado a preservar la memoria de los hombres que, a lo ... largo de las últimas décadas, han dado vida al personaje del Cascamorras. La Asociación Multicultural Cascamorras Baza, en colaboración con el Ayuntamiento bastetano, ha instalado placas individualizadas con sus nombres, convirtiendo este céntrico enclave en un homenaje permanente a los protagonistas de una de las tradiciones más singulares y arraigadas de Baza y Guadix.

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Baza rinde homenaje permanente a todos los Cascamorras con la instalación de placas conmemorativas en la Plaza de las Eras

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