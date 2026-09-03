Baza rinde homenaje permanente a todos los Cascamorras con la instalación de placas conmemorativas en la Plaza de las Eras

La Plaza de las Eras de Baza cuenta desde ahora con un nuevo espacio dedicado a preservar la memoria de los hombres que, a lo ... largo de las últimas décadas, han dado vida al personaje del Cascamorras. La Asociación Multicultural Cascamorras Baza, en colaboración con el Ayuntamiento bastetano, ha instalado placas individualizadas con sus nombres, convirtiendo este céntrico enclave en un homenaje permanente a los protagonistas de una de las tradiciones más singulares y arraigadas de Baza y Guadix.

La iniciativa, inspirada en otros espacios conmemorativos dedicados a personajes destacados, traslada al ámbito del Cascamorras la idea de un «paseo de la fama». Las placas, instaladas en el suelo de la plaza, recuerdan a quienes han asumido el reto de encarnar al personaje y han contribuido con su participación a mantener viva la tradición generación tras generación.

El acto de inauguración reunió a numerosos Cascamorras de diferentes épocas, entre ellos el bastetano Jesús Samaniego, además de Jesús Soria, Heriberto Herrera, Juan Francisco Madrid, Álex Baena, Rafa Vallecillos, José Escudero, Emilio Delgado, José Heras, Fran Vera, Chirivías, Tintín, Felipe el de la Marta, Titorro, Rapales, Pegote y Juan Marruecos. José Villalba, David Marcos.También estuvieron presentes las familias de los bastetanos Esteban Valverde y Antonio Heredia

No pudo asistir José Antonio Vera, Cascamorras 2026, que también cuenta con su correspondiente placa y que tendrá que esperar hasta el próximo 7 de septiembre para descubrirla, siguiendo la tradición de no pisar Baza durante los días previos a la carrera del Cascamorras, que se celebra el 6 de septiembre.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo protagonizado por los hijos de Esteban Valverde, una figura destacada de la historia reciente de la fiesta. Valverde asumió el papel de Cascamorras en 1972, cuando la ausencia de un representante llegado desde Guadix puso en riesgo la celebración de aquel año. Su decisión permitió mantener la tradición y posteriormente volvería a desempeñar el personaje en varias ocasiones.

El homenaje permitió además recuperar la memoria de Eduardo Navarrete, conocido como «Furriche», uno de los Cascamorras más antiguos de los que existe constancia documental. Navarrete protagonizó la carrera en 1925 y volvió a hacerlo en 1928, 1934 y 1935, año de su última participación. Falleció en 1936. Una nieta, dos bisnietos y un tataranieto acudieron al acto, estableciendo un vínculo entre la fiesta de hace un siglo y la celebración actual.

La jornada contó con la participación del alcalde de Baza, Pedro J. Ramos; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía y exalcalde de la ciudad, Pedro Fernández; y el presidente de la Asociación Multicultural Cascamorras Baza, Antonio Vallejo. También asistieron los exalcaldes bastetanos Diego Hurtado y Manuel Gavilán, así como representantes de las Hermandades de la Virgen de la Piedad de Baza y Guadix.

Durante su intervención, Pedro J. Ramos destacó el carácter compartido de la fiesta y el vínculo existente entre Baza y Guadix. El alcalde puso en valor el esfuerzo y la preparación que requiere asumir el papel de Cascamorras, además de la responsabilidad de protagonizar una carrera estrechamente vinculada a la identidad festiva de ambas ciudades. También reconoció el trabajo desarrollado durante todo el año por la asociación organizadora.

Pedro Fernández incidió en la necesidad de conservar la memoria de quienes han contribuido a construir y mantener las tradiciones locales. En este sentido, señaló que el homenaje a los antiguos Cascamorras supone también una forma de reforzar la continuidad de una celebración vinculada a la Virgen de la Piedad y a la historia compartida por Baza y Guadix.

Antonio Vallejo explicó que la instalación de las placas nació con la intención de convertir la memoria de los Cascamorras en parte del paisaje urbano de Baza. Para elaborar la relación de nombres, la asociación recurrió a diferentes fuentes documentales entre ellas al creador de la Asociacion Multicultural Cascamorras Baza, Ricardo Cañabate. También se ha trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento para determinar la ubicación de las placas.

El presidente de la Asociación Multicultural Cascamorras Baza destacó asimismo el valor de haber reunido en un mismo escenario a Cascamorras de distintas generaciones. Para la asociación, las placas simbolizan la historia acumulada por quienes han protagonizado la carrera y representan un reconocimiento tanto a los que continúan vinculados a la fiesta como a quienes ya han fallecido.

El acto concluyó con el descubrimiento de las placas y el reconocimiento a los Cascamorras presentes y a aquellos que ya no pueden acompañar la celebración. La Plaza de las Eras incorpora así un nuevo espacio de memoria que permanecerá como testimonio de las diferentes generaciones que han contribuido a mantener una tradición que, cada septiembre, vuelve a estrechar los lazos entre Baza y Guadix.