Miguel Fernández en las Arrodeas disparando los cohetes que anuncian la salida del Cascamorras PEPE VICO

Baza, reconoce a Miguel Fernández por sus cincuenta años lanzando los cohetes en la salida de Cascamorras

El funcionario municipal jubilado hace años, promete seguir anunciando la salida hasta que el cuerpo le aguante

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:19

Por sorpresa, dentro del acto público para la entrega del Premio Cascamorras 2025 el Ayuntamiento quiso agradecer y reconocer la labor del bastetano Miguel Fernández, que en los últimos cincuenta años ha sido el encargado de lanzar los cohetes que anuncian el inicio de la carrera de Cascamorras desde las Arrodeas. De manos del alcalde, Pedro J. Ramos, Fernández recibió una estatuilla del célebre personaje ante el aplauso generalizado del patio de butacas del Dengra. Emocionado por este reconocimiento, el protagonista agradeció el gesto municipal y prometió seguir en la labor mientras pueda. Miguel Fernández es una persona que desde hace décadas tiene un papel significativo en la preparación y celebración de la que hoy es Fiesta de Interés Turístico Internacional. De hecho, ha recibido ya varios galardones por parte de las entidades que preparan la llegada de Cascamorras cada año, especialmente en la vecina Guadix.

Miguel Fernández, es integrante activo de la Asociacion Multicultural Cascamorras Baza, que trabaja durante todo el año en defensa y promoción de la fiesta.

