IU Baza propone la creación de una Comisión de Investigación sobre las últimas oposiciones municipales

La Asamblea Local de Izquierda Unida en Baza propone crear una comisión de investigación con presencia de todos los grupos con representación municipal para estudiar en profundidad todo lo acontecido en las últimas fechas con varios procesos selectivos realizados por el Ayuntamiento de Baza, como el de limpiadoras, peón de recogida de animales u ordenanzas, entre otros, «ya que se dan demasiadas «casualidades» en los mismos, que hacen que la sensación de que ha podido haber irregularidades sea bastante fundadas».

Para el concejal de portavoz de IU en el Ayuntamiento de Baza, Juan Ramón Gil van Gil, además de la falta de transparencia habitual, publicando nuevamente los listados de resultados de las pruebas sólo con DNI y sin nombres y apellidos, pese a que en el último pleno municipal la Presidenta del Área de Personal, Yolanda Fernández, admitió por fin que sería mejor publicar los listados con nombres y apellidos, y que sería legal, que no impide como es obvio que al final se vea quiénes son las personas seleccionadas, la posible vinculación de algunas de ellas con personal municipal, o que, por ejemplo, de 100 aspirantes solo aprobaran 6, que era el número de plazas que se convocaban, el examen tipo test, «cuyo contenido aunque legal es más que discutible como método para seleccionar a limpiadoras que realmente sepan hacer su trabajo», por poner algunos ejemplos, hacen que la creación de dicha comisión de investigación resulte a todas luces imprescindible.

Del mismo modo, y en coherencia con lo anteriormente señalado, IU Baza pide que se paralicen todos los procesos selectivos en marcha hasta que se esclarezca lo que ha ocurrido en los procesos mencionados. Citan como ejemplo el proceso para cubrir dos plazas de administrativos, de las que son numerosos los aspirantes que ni tan siquiera han registrado su solicitud ya que todo el pueblo tiene, desgraciadamente, dice saber previamente cuáles son las dos personas que van a resultar «agraciadas» con dichas plazas.

Para el Portavoz Municipal de IU Baza, «resulta imprescindible que la ciudadanía confíe en su ayuntamiento, más en un tema tan sensible como el acceso al empleo público, sobre todo en la situación de falta de oportunidades que se da en nuestro municipio. Sin embargo en Baza pasa todo lo contrario, y resultan mayoría las personas que «adivinan» quiénes van a sacar las plazas en cada caso. Así no se puede seguir, y en nuestro grupo no creemos en las casualidades. La transparencia comienza con tribunales imparciales que dada la situación actual deberían estar formados por profesionales ajenos al ayuntamiento y concluye siendo transparentes en la publicación de los resultados de los procesos selectivos».

Junta de Personal

La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento defienden el proceso selectivo para las plazas de limpieza que se ha ajustado escrupulosamente a las bases que rigen la convocatoria, en la que se incluye 20 temas sobre los que posteriormente trataron los dos ejercicios de la fase de oposición, bases que en ningún momento fueron impugnadas por ningún opositor y, por tanto, fueron aceptadas y consentidas en su integridad.

El Comité de Empresa, indica que al objeto de no crear equívoco alguno, dice que «el Tribunal de selección de este proceso selectivo tiene autonomía absoluta en el ejercicio de sus funciones y en todo momento ha actuado ciñéndose a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con absoluta transparencia, anonimizando los exámenes a la hora de su corrección».

Y finalizan diciendo que «los funcionarios a los que representamos, que han formado parte de los tribunales de selección, ya sea como miembros de los mismos o como asesores de apoyo, no admiten injerencias ni sugerencias en el desarrollo de sus funciones, ni por parte ni del equipo de gobierno ni de ningún otro partido político, actuando en todo momento con total autonomía».

El equipo de Gobierno socialista, no se ha pronuncio ante este medio sobre este asunto.