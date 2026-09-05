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Baza, preparada para teñirse de negro con Cascamorras

Antonio Vera afronta este domingo una nueva carrera avalado por una amplia experiencia, mientras la ciudad vive desde hoy la antesala de su gran fiesta

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Antonio Vera, cascamorras
José Utrera García

José Utrera García

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Baza cuenta las horas para volver a teñirse de negro. Este domingo, la ciudad se entrega de nuevo a Cascamorras, una de sus celebraciones más ... esperadas y multitudinarias, que convierte sus calles en el escenario de una tradición compartida entre Baza y Guadix y que cada año congrega a miles de personas.

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