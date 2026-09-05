Baza, preparada para teñirse de negro con Cascamorras

Baza cuenta las horas para volver a teñirse de negro. Este domingo, la ciudad se entrega de nuevo a Cascamorras, una de sus celebraciones más ... esperadas y multitudinarias, que convierte sus calles en el escenario de una tradición compartida entre Baza y Guadix y que cada año congrega a miles de personas.

El ambiente ya se respira en las calles. La ciudad se prepara para una jornada en la que el color negro de la pintura, y la participación popular se mezclan con la emoción de acompañar a Cascamorras en su recorrido desde Las Arrodeas hasta la iglesia de la Merced. Todo está dispuesto para que, una vez más, la fiesta vuelva a desbordar las previsiones y Baza se convierta en un auténtico mar de personas para impedir que se lleven la imagen de la Virgen de la Piedad, copatrona de la ciudad.

Al frente de la carrera está Antonio Vera, Cascamorras 2026. Su nombre aporta este año un ingrediente especial a la cita, ya que afronta el recorrido con el aval de una dilatada experiencia ejerciendo de Cascamorras. Sus numerosas participaciones anteriores le permiten conocer bien las exigencias de una carrera que requiere resistencia, preparación y conocimiento del recorrido, pero también una entrega absoluta para meterse en la piel de Juan Pedernal.

Vera sabe que ante él tiene una multitud dispuesta a cumplir con el ritual de pintarlo de negro. Cerca de 3.000 kilos de pintura negra ecológica, elaborada a base de aceite vegetal y pigmentos minerales, están preparados para una jornada en la que la tradición vuelve a tomar las calles. Las elevadas temperaturas, con una previsión que alcanza los 36 grados, añaden además un desafío a la carrera y obligan a extremar las precauciones, especialmente la hidratación.

Pero Cascamorras no empieza el domingo. La fiesta vivió ayer sábado una de sus citas más entrañables con el Cascamorras Infantil. Los más pequeños protagonizaron una celebración que reúne a niños y familias y que permite transmitir a las nuevas generaciones una tradición profundamente arraigada. Es también la mejor demostración de que Cascamorras no mira únicamente al pasado, sino que encuentra en los más jóvenes la garantía de su futuro.

La antesala de la Feria y Fiestas de Baza que comienzan este domingo y se prolongan hasta el 15 de septiembre, incluye además un reconocimiento a quienes han contribuido a mantener viva esta tradición. El Teatro Dengra acogió el acto institucional del pregón y la entrega del Premio Cascamorras 2026 a los hermanos José Antonio y Francisco Cano Manzano. El galardón reconoce su trayectoria, su vinculación con la fiesta y su contribución a la difusión de sus valores y tradiciones.

Mientras tanto, Baza ultima los preparativos y refuerza los dispositivos de seguridad, emergencias, limpieza y servicios municipales. Un amplio operativo acompaña una fiesta que vuelve a situar a la ciudad en el centro de todas las miradas.

Este domingo, cuando Antonio Vera cruce Las Arrodeas y comience la carrera, Baza volverá a cumplir con su cita. Miles de personas esperan ya para correr, mancharse y participar en una fiesta que, más que contemplarse, se vive. Y Cascamorras vuelve a ser, un año más, el protagonista absoluto. A la misma vez que desde la Asociación Multicultural Cascamorras Baza y con el apoyo de miles de personas, entre ellas los propio Cascamorras, exigen que la marca Cascamorras, registrada por un particular sea cedida a los ayuntamientos de Baza y Guadix.